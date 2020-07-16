В ВОЗ рассказали, кто первым получит вакцину от COVID-19

Первый миллиард вакцин от коронавируса будет направлен в страны с низким и средним уровнем дохода. Об этом заявил глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт в интервью РБК-Украина.





По словам Хабихта, приоритетными группами могут быть медицинские работники, люди с сопутствующими заболеваниями и те, кому за 65 лет.





Ярно Хабихт также отметил, что в настоящее время ВОЗ сотрудничает с Коалицией инноваций в обеспечении готовности к эпидемиям и организацией GAVI для распределения двух миллиардов доз этих вакцин по миру.





«Сейчас идут дискуссии, какая страна должна быть первой», — рассказал Хабихт, уточнив, что пока списков стран нет.





По его словам, задачей ВОЗ является содействие в разработке критериев и помощь с распределением вакцины среди стран.









Также нет окончательного решения относительно финансирования производства вакцин, но в целом оно будет комбинированное: частично это будет гуманитарная помощь, будет поддержка стран со средним и низким уровнем дохода. Возможно, некоторые страны будут использовать также собственные ресурсы.





«Сейчас в мире проводится около 700 испытаний, 22 вакцины проходят клинические испытания в таких странах как Великобритания, Китай, США, Германия, Южная Корея, Япония и Канада», — рассказал Хабихт о поиске вакцины, отметив, что исследования продолжаются.





В мире разрабатывают 141 вакцину от COVID − ВОЗ





Ранее сообщалось, что в США вакцину от коронавируса испытают на 30 тысячах человек.