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Британия обвинила Россию в попытке украсть данные по вакцине от COVID-19
16.07.2020 18:13 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Власти Великобритании обвинили российскую разведку в попытке украсть данные по разработке вакцины от коронавируса COVID-19. Об этом
«Русские хакеры атаковали организации, занимающиеся созданием вакцины от коронавируса», — говорится в сообщении.
По его данным, кибератакам подверглись несколько учреждений в ряде стран. Перечислить названия и количество атакованных учреждений в NCSC отказались из соображений безопасности. Там лишь уточнили, что атакам подверглись организации из Британии, США и Канады. В ходе атак использовались различные инструменты и методы, включая фишинг и пользовательские вредоносные программы, известные как «WellMess» и «WellMail».
По версии британской стороны, ответственность за попытку украсть данные несет хакерская группа APT29, которая «почти наверняка» контролируется российской разведкой. Эта группа также носит названия Cozy Bear или The Dukes, заявляют в Лондоне.
Эта хакерская группировка, как сообщают в NCSC, специализируется на атаках на правительственные, дипломатические, аналитические, медицинские и энергетические объекты, целью которых является кража «ценной интеллектуальной собственности».
«Мы осуждаем эти отвратительные нападения на тех, кто выполняет жизненно важную работу по борьбе с пандемией коронавируса. Работая с союзниками, NCSC стремится защищать самые важные активы, и в настоящее время нашим главным приоритетом является защита сектора здравоохранения», — говорится в сообщении.
Об атаке со стороны российских хакеров также
«Эти злонамеренные кибератаки, скорее всего, были предприняты для кражи информации и интеллектуальной собственности, связанных с разработкой и испытанием вакцин от COVID-19», — говорится в сообщении.
В 2018 году специализирующаяся на кибербезопасности фирма FireEye, ссылаясь на разведку Нидерландов, сообщала, что группа APT29 работает на российскую службу внешней разведки (СВР). В ноябре 2018-го ее обвинили в рассылке зараженных писем от имени сотрудников Госдепа США.
Реакция Кремля
К Кремле не располагают информацией о том, кто мог бы пытаться взломать британские фармкомпании, а обвинения России в попытке вмешаться в парламентские выборы в Великобритании в 2019 году являются голословными. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает
«Можем сказать одно — Россия не имеет к этим попыткам никакого отношения», — сказал Песков. По его словам, Москва не приемлет такие обвинения, «ровно как и очередные голословные обвинения во вмешательстве в выборы 2019 года».
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Аналогичное заявление сделала и канадская спецслужба. По их версии, работающая на российскую службу внешней разведки хакерская группа атаковала несколько...
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