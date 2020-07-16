«Здорово, что это происходит в Беларуси». Артисты из разных стран приехали на «Славянский базар» – эмоции, встречи и теплые слова о нашей стране

Источник материала: ОНТ

В нынешнем году «Славянский базар» в Витебске называют не только легендарным, но и уникальным. Это единственный международный праздник, который удалось сохранить без переносов и отмен.

Организаторы предприняли все меры безопасности, самые популярные артисты из разных стран с огромным желанием приехали и ещё едут к нам в гости. И вот мы в ожидании родного для каждого белоруса фестиваля. Он пройдет уже в 29-й раз. Не изменяя традициям, его откроет Президент Беларуси Александр Лукашенко. Тем более что в эти дни Глава государства находится на Витебщине с рабочим визитом.

Ну, а первый фестивальный день еще до официального открытия был наполнен эмоциями, встречами и самыми теплыми словами о белорусской земле.

6:30 утра и поезд, которого не было в расписании, только сегодня, в день открытия «Славянского базара», для него не существует закрытых границ – в вагонах состава только звезды, артисты, участники и гости фестиваля.

Бегом к заветному третьему вагону, и снова именно его нога ступает на витебскую землю первой. Дмитрий Губерниев, один из неизменных ведущих церемонии открытия, сразу признался, что сам ждал этой утренней встречи с журналистами, информационный повод и интригу подготовил. Комментатор сегодня запоет?

Дмитрий Губерниев, телеведущий, комментатор (Россия): «Я готовлю музыкальный сюрприз, и этот "Славянский базар" совершенно особенный, секретов открывать не буду, но успех ведущего ждет необыкновенный. Я хочу сказать, что мы долго ждали и переживали, состоится ли "Базар", но все меры предосторожности и вы предпринимаете, и мы предпринимаем, поэтому совершенно замечательный праздник. Звезды сейчас выйдут, а простые ведущие идут отдыхать».

Многие звёзды открытия предпочли свой транспорт, но те, кто все же провёл ночь в поезде, не скрывали радости от предфестивальной суеты. Соскучились.

Митя Фомин, певец (Россия): «У меня первый поезд с прошлого года, я уже летал по стране, но это первая заграница. Жду встречи, жду улыбок, лиц, глаз, публики, света, звука – все это хочется еще раз увидеть, испытать, и здорово, что это происходит в Беларуси».

О том, как звали, как ждали и как рады, что в непростое время фестиваль состоится, сегодня уже с уверенностью рассказывали организаторы. Кроме артистов, здесь ждут участников песенного конкурса из 14 стран, детского – и вовсе из 17-ти! Раскрывая секреты, поделятся: многие, соглашаясь, уточняли правила по поводу дистанции, дезинфекции, а после долго благодарили, что у них будет любимый и, получается, единственный фестиваль лета.

Глеб Лапицкий, директор международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»: «Это было интенсивное время, когда нам приходилось решать порой нерешаемые задачи, но мы их все равно решили. На "Славянском базаре" любовь и дружба обрели настоящий смысл, потому что настоящие друзья "Славянского базара" сегодня здесь, и настоящие любители творчества тоже на "Славянском базаре" в этом году».

Именно таким фестиваль почувствовал и сохранил Президент Беларуси. Это не просто концерты, это единение славянской души. В своем рабочем графике Александр Лукашенко всегда находит время заглянуть в фестивальный Витебск.

Филипп Киркоров: «В этом году я понял, что не имею права отказаться от "Славянского базара", поэтому я срываю маску, вдыхаю белорусский воздух – и плевать мне на этот коронавирус во всех отношениях».

Почти полгода он не был на сцене и не давал интервью. Сегодня голос «короля эстрады» разлетится над Витебском. С 94-го года он блистает для «Славянского базара», и сегодня здесь зажглась звезда для него.

Награда «Через искусство – к миру и взаимопониманию», которую в этом году получает Филипп Киркоров, обладает особенным смыслом. Ведь в самые сложные времена песня остается с человеком. Она вдохновляет, пробуждает и объединяет, что бы не происходило вокруг. И наш «Славянский базар» этому самое красивое доказательство.

Филипп прилетел к нам меньше, чем на день, но в графике – ни одной свободной минуты. При этом, наслаждаясь народной любовью, он так старался уделить внимание каждому. Особенно, если фото с кумиром – мечта. Это про атмосферу, которая бывает только на нашем «Базаре». Но вообще в этом году критикам будет сложно найти повод сказать, что фестиваль не меняется. Сцена стала еще технологичнее, а сокращенная программа фестиваля – еще насыщеннее. Неизменным осталось лишь одно – невероятно теплые встречи друзей.

Руслан Алехно и Александра Гайдук: «Русланчик, можно мы прямо обнимемся? Во время пандемии нельзя, конечно, но это невозможно, потому что действительно мы очень скучаем, и Витебск для нас – место встречи. В этом году много приглашенных коллег и редких гостей "Базара"».

И все гости уже с сегодняшнего дня будут петь для нас. Заслуженные и народные, популярные и любимые. Да, это не год, чтобы бить рекорды по географии, но голоса из 23 стран прозвучат в эти дни здесь. Народные умельцы уже превратили улицы Витебска в творческие мастерские. Все концерты тоже пройдут в формате open air, и в этом есть свой символизм, ведь когда белорусская душа открыта всему миру, стены не нужны.

Репетиция концерта открытия началась в амфитеатре накануне вечером, длилась всю ночь и недавно завершилась. Это единственная возможность увидеть зал пустым и тихим, сейчас сюда начнут приглашать зрителей, и четыре дня в амфитеатре не будет свободных мест. К слову, для тех, кто собирается смотреть концерты фестиваля отсюда, в этом году есть важное нововведение – приходить с цветами нельзя. Вместо этого зрителям предложат поучаствовать в акции «Букет добра» и перевести средства в помощь Сеннинскому детскому дому-интернату.

Добро, мир и безграничное творчество – четыре дня Витебск будет пропитан самыми искренними человеческими чувствами. Уже скоро все снова начнется, и мы услышим слова, от которых сильнее бьются все творческие сердца, без которых мы не представляем ни одно белорусское лето.

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