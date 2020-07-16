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Мировая экономика приходит в себя. Радоваться рано, предупреждает МВФ

16.07.2020 21:56 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Китайская экономика вернулась к росту после первого в своей истории спада, что дает надежду остальному миру на постепенный выход из самого серьезного кризиса столетия. Мотор мирового производства и потребления завелся с пол-оборота, а вместе с ним начала оживать и мировая экономика.


Фото: Reuters

Однако радоваться рано, предупредила глава Международного валютного фонда власти 20 крупнейших стран мира перед виртуальным слетом глав минфинов и центробанков «Большой двадцатки».

«Есть и хорошие новости: деловая активность в мире постепенно восстанавливается после беспрецедентного спада в начале года, — написала Кристалина Георгиева в блоге. — Но опасность далеко не миновала».

Китай — третья крупнейшая экономика в мире после США и Европы — первым принял удар пандемии коронавируса и первым пережил обвал: с января по март экономика страны усохла на 6,8% в годовом выражении, тогда как почти полвека она даже не задумывалась о падении и росла темпами до 15% в год. Китай не знал подобного со времен разрухи и репрессий «культурной революции» Мао Цзэдуна конца 1970-х годов.

В четверг Пекин отчитался о том, что спад завершен. Но и наверстать упущенное пока не получается. Во втором квартале — за апрель, май и июнь — китайский ВВП прибавил всего 3,2%.

«Рост потребления до сих пор не вернулся на доковидную траекторию. При этом проблемы сосредоточены в тех секторах, где быстрого восстановления не предвидится: туризм, рестораны, досуг», — отмечают аналитики Deutsche Bank.

Аналогичная ситуация в двух других ведущих экономиках мира — Европе и США. Во всех 27 странах ЕС карантин почти снят, но внешние границы союза по-прежнему закрыты для туристов. А США переживают одну за другой новые локальные вспышки эпидемии, и то там, то тут власти городов и штатов возвращаются к ограничениям.

В начале июля Еврокомиссия — фактически правительство ЕС — обнародовала новый прогноз восстановления, и он оказался пессимистичнее не только ожиданий, но и апрельских оценок, сделанных в самый мрачный период пандемии.

«Первые данные мая и июня указывают на то, что худшее позади, — сообщила Еврокомиссия. — Однако этот прогноз основан на предположении, что карантинные меры будут постепенно сняты и второй волны пандемии не будет. Риски его пересмотра исключительно высоки, и в основном в худшую сторону».

Глава МВФ согласилась с оценками европейцев.

«Масштабная вторая волна болезни чревата новыми потрясениями для экономики. Но есть и другие риски: волатильные цены на сырье, растущий протекционизм, завышенные оценки стоимости активов и политическая нестабильность», — написала Георгиева.

«С другой стороны, прорывы на медицинском фронте в деле разработки вакцины и лечения могут поднять настроение и оживить деловую активность. Эти два альтернативных сценария подчеркивают крайнюю неопределенность ситуации».

Начавшееся оживление экономики в основном объясняется масштабными казенными тратами на поддержку людей и бизнеса. Богатые государства уже выделили сотни миллиардов на эти цели, а в целом страны «Большой двадцатки» пообещали потратить на возврат к прежней жизни 11 трлн долларов — это более 13% мирового ВВП.

Если свернуть поддержку раньше времени, кризис оставит серьезные шрамы надолго, предупредила глава МВФ.

«Пандемия наверняка обернется ростом бедности и неравенства, обнажит недостатки здравоохранения, зыбкость трудоустройства и скудные возможности для молодого поколения», — предупредила Георгиева.
 
 
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Китайская экономика вернулась к росту после первого в своей истории спада, что дает надежду остальному миру на постепенный выход из самого серьезного кризиса...
 
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