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В Бельгии фиксируют вторую волну пандемии коронавируса

18.07.2020 08:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вирусологи Бельгии заявили о начале второй волны коронавируса – в стране фиксируется 115 случаев заражения в день, а это на 32 % больше, чем на прошлой неделе. Об этом 17 июля сообщает VRT.

"Эксперты называют эти цифры свидетельством начала второй волны вспышки и ведут дискуссию о вероятности введения новых ограничительных мер. Уровень ежедневного инфицирования составил 115 случаев в день в период с 7 по 13 июля, что на треть выше, чем на прошлой неделе. В понедельник вообще был зарегистрирован пик новых заболеваний - 216 случаев ", - говорится в сообщении.

Ведущий вирусолог страны Марк Ван Ранст напомнил, что за несколько дней до введения ограничений, по состоянию на 15 марта, ежедневно регистрировалось 214 новых случаев заболевания.

"Единственная позитивная вещь, что сейчас мы тестируем гораздо больше людей: в марте, вероятно, подтверждали 1 из 10 случаев, сейчас - 1 из трех. Если взглянуть на эти цифры, можно уже говорить о том, что вторая волна коронавируса началась. Единственное, чего мы не знаем - какой именно будет эта вторая волна", - отметил эксперт.

Отмечается, что если показатели будут продолжать ухудшаться, уже на следующей встрече Совета безопасности Бельгии правительство может ввести новые ограничительные меры, пишет БелТА
 
 
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Вирусологи Бельгии заявили о начале второй волны коронавируса – в стране фиксируется 115 случаев заражения в день, а это на 32 % больше, чем на прошлой неделе. Об этом...
 
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