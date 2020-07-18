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Власти оказали поддержку пострадавшему от пандемии бизнесу на 55 млн рублей

18.07.2020 15:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В рамках реализации указа № 143 «О поддержке экономики» на фоне пандемии коронавируса бизнесу оказана поддержка на более 55 млн рублей. Такие данные были обнародованы во время видеоконференции замминистра экономики Елены Перминовой с представителями бизнес-союзов и облисполкомов. Ее темой стало обсуждение практики применения мер указа.


Но состоянию на 16 июля в исполкомы за налоговыми льготами и преференциями обратились 3467 субъектов хозяйствования. 1266 из них уже смогли воспользоваться мерами указа. Объем поддержки составил 22,9 млн рублей, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Кроме того, областные советы депутатов снизили ставки единого налога на второй и третий квартал. Согласно поданным декларациям данной льготой уже воспользовались 34 392 индивидуальных предпринимателя. Суммарная поддержка составила 8,3 млн рублей.

На 1 июля за льготами по госаренде обратилось 5155 арендаторов. 3562 из них смогли ими воспользоваться. Общая сумма преференций составила 23,8 млн рублей, из которой 88% или 21 млн рублей — предоставлена 3236 частным компаниям, подчеркнули в Минэкономики.

Ряд заявлений на данный момент находятся на рассмотрении. При этом некоторым предпринимателям отказано в предоставлении помощи из-за того, что их вид бизнеса не входит в перечень видов деятельности указа № 143, в отношении которых применяются преференции.

По итогам видеоконференции достигнута договоренность о проведении дополнительных встреч для проработки системных мер развития предпринимательства, а также нескольких отдельных встреч представителей Минэкономики, Мингорисполкома и бизнес-сообщества для решения точечных вопросов, говорится в сообщении.

Александр Лукашенко 24 апреля подписал указ № 143 «О поддержке экономики». Документ предусматривает поддержку компаний отдельных отраслей экономики, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. В перечень вошли обрабатывающая промышленность, производство текстильных изделий и одежды, оптовая и розничная торговля, авиаперевозки, фитнес-центры, салоны красоты, парикмахерские, рестораны, бары, туристические компании и др.

 
 
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Александр Лукашенко 24 апреля подписал указ № 143 «О поддержке экономики». Документ предусматривает поддержку компаний отдельных отраслей экономики, наиболее...
 
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