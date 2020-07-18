|
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии "Формулы-1"
18.07.2020 20:20 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes показал лучшее время в квалификации Гран-при Венгрии, очередного этапа чемпионата мира класса "Формулы-1".
Вторым стал его партнер по команде финн Валттери Боттас, третьим - Лэнс Стролл (Racing Point).
Россиянин Даниил Квят из Alpha Tauri показал 17-е время.
Основная гонка в рамках Гран-при Венгрии пройдет в воскресенье. Предыдущие два этапа, прошедшие в Австрии, выиграли поочередно Боттас и Хэмилтон.
Из-за пандемии коронавируса сезон в "Формуле-1" стартовал лишь в июле, пишет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes показал лучшее время в квалификации Гран-при Венгрии, очередного этапа чемпионата мира класса "Формулы-1".
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)