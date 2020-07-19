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«Стремновато с этой штукой». Футболист Милевский – о коронавирусе
19.07.2020 12:20 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Нападающий брестского «Динамо» находится с ковидом в самоизоляции.
Фото ФК «Динамо» (Брест)
— Всё это связано с короной, будь она неладна. Сижу дома уже 12-й день. Из дома мне можно выходить на улицу утром на 15 минут и вечером на 15 минут в магазин, — рассказал Артем Милевский на своем YouTube-канале «Миля», пишет
Единственное, когда это всё только начиналось, пропало обоняние. Сначала мы шутили, но в итоге перенесли два тура, а у многих положительные результаты. Но у всех это всё проходит спокойно и незаметно. Есть случаи и похуже: люди температурят, с пневмонией. Конечно, всё это плохо.
Напомним, в начале июля стало известно, что ковид пришел в белорусский футбол. Только в брестском «Динамо» коронавирус был обнаружен у более чем десяти человек, некоторые из них попали в больницу.
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Нападающий брестского «Динамо» находится с ковидом в самоизоляции.
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