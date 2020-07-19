«Стремновато с этой штукой». Футболист Милевский – о коронавирусе

Фото ФК «Динамо» (Брест)





SPORT.TUT.BY . — Стремновато с этой штукой, когда у тебя вроде как положительный тест, но при этом нет никаких симптомов: нет кашля, пневмонии, температуры. Ни разу за эти 12 дней не было. — Всё это связано с короной, будь она неладна. Сижу дома уже 12-й день. Из дома мне можно выходить на улицу утром на 15 минут и вечером на 15 минут в магазин, — рассказал Артем Милевский на своем YouTube-канале «Миля», пишет. — Стремновато с этой штукой, когда у тебя вроде как положительный тест, но при этом нет никаких симптомов: нет кашля, пневмонии, температуры. Ни разу за эти 12 дней не было.





Единственное, когда это всё только начиналось, пропало обоняние. Сначала мы шутили, но в итоге перенесли два тура, а у многих положительные результаты. Но у всех это всё проходит спокойно и незаметно. Есть случаи и похуже: люди температурят, с пневмонией. Конечно, всё это плохо.





Напомним, в начале июля стало известно, что ковид пришел в белорусский футбол. Только в брестском «Динамо» коронавирус был обнаружен у более чем десяти человек, некоторые из них попали в больницу.