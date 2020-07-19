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Президент на неделе высказался о резонансном деле Белгазпромбанка
19.07.2020 21:41 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTЕще один аспект в разговоре Президента с активом Витебской области достоин отдельного внимания. В дискуссии речь зашла о резонансном уголовном деле, в котором оказались замешаны высокие руководители Белгазпромбанка. На неделе следствие, придерживаясь принципа открытости, обнародовало новые факты.
Ведь важно именно сейчас показать объективную картину и реальные мотивы политических амбиций отдельных личностей, которые пытались вписаться в электоральную кампанию, преследуя свои интересы.
Факты указывают на то, что, судя по всему, мотив был только один: уйти от законного возмездия, придя к власти. А если не получится, заручиться званием политического узника совести. Впрочем, в этом убедиться, судя по всему, уже в ближайшее время будет возможность и у иностранных правоохранителей.
Дело Белгазпромбанка - одна из самых масштабных разработок белорусских правоохранительных органов за последнее время. Сегодня уже всем известно, что началась история в 2016. Именно тогда силовики, обнаружив странности в финансовых операциях банка, направили запросы в целый ряд стран. Цель одна - ответы должны были окончательно помочь распутать нити финансовых хитросплетений, восстановить все цепочки. Ответы пришлось ждать долгих 3 года. В конце 19-го, когда документы стали поступать в Минск, стало понятно - к банку будут очень серьезные вопросы. Именно тогда вдруг в те дни еще руководитель банка Виктор Бабарико становится политически активным публичным человеком. Одно за другим свет увидел целый ряд интервью. Прямо скажем, поведение несвойственно для банкиров. Впрочем, уже тогда наверняка банкир знал, что банкиром ему быть оставалось недолго.
Факты, которые правоохранители обнародуют раз за разом, впечатляют все больше. По версии следствия, инструменты Белгазпромбанка активно использовались для отмывания незаконных доходов самого Бабарико, его подчиненных и партнеров. В материалах дела фигурируют суммы в миллиарды долларов. Нашлось место и так называемым откатам и взяткам. Бабарико уже предъявлены обвинения в легализации (или отмывании) средств, полученных преступным путем, уклонении от уплаты налогов, даче и получении взятки в крупном размере.
Многие эпизоды стали предметом активной дискуссии в обществе. Несмотря на то что правоохранители едва ли каждый день обнародуют новые факты и схемы противоправной деятельности сотрудников и руководителей банка, некоторые, впрочем вполне предсказуемо, настойчиво перетягивают уголовную историю в политическую плоскость, с чем категорически не согласны ни правоохранительные органы, ни руководство страны. Дано поручение следователям подготовить необходимые материалы для передачи в международные правоохранительные структуры, о чем рассказал во время разговора с активом Витебской области Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Я не буду тут влазить в эти подробности. Просто хочу сказать, если вы думаете, что все, что вам по телевизору показывают, рассказывают следователи, что это политический заказ, то мне с вами не о чем говорить. Нет никакого политического заказа. Нет никакого страха и опасности в них. Но вор должен сидеть в тюрьме, ко всем должно быть одинаковое отношение. И еще раз хочу подчеркнуть то, что я сказал на Витебщине - в Полоцком районе, в Полоцке - и сейчас повторю: узником совести из них никто не станет - все эти сидельцы, а их там уже под 30 человек. Все дают показания. И этот уже зарыдал, когда не зарегистрировали, и начал показания давать. Поэтому узником совести не будет. И вчера я приказал следователям и Комитету госбезопасности в прокуратуру подготовить все материалы для того, чтобы сюда прибыли специалисты Интерпола, США, Польши и России, мы им покажем эти документы. Лукашенко кого-то боится или там действительно уголовное преступление. Поэтому мы открыты".
Максимальная открытость - аргумент, с которым в таких резонансных вопросах вряд ли поспоришь. В белорусской истории практика не новая, с совсем свежими примерами. Вспомним историю с тактикой борьбы с коронавирусом, которую избрала Беларусь, и которую всеми силами пытались дискредитировать оппоненты власти, все те же, что сегодня играют на теме Белгазпромбанка. Тогда на пике заболеваний Александр Лукашенко пригласил в страну миссию ВОЗ. Международные эксперты подтвердили: система здравоохранения справляется и остудили многие горячие головы. В случае с Белгазпромбанком Беларусь вновь пойдет тем же путем, как и обещал Президент еще в июне, посещая Полоцк.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Я позову Интерпол по результатам расследования и скажу: а ну-ка, проанализируйте документы. Позову россиян, американцев, европейцев и отдам им документы. И пусть они сделают выводы на соответствие наших действий правоохранительных органов нашим законам. И будут отвечать по закону. Надо - сядут. Перед законом все равны. Откуда собственность на Кипре, как при "нищей стране и такой диктатуре" он создал эту собственность, как он взятки давал, как он деньги делил, почему иностранный банк этим занимался - это все надо рассказать белорусам. Они пусть потом определятся. Но узникам совести мы его не сделаем".
По словам правоохранителей, едва ли не каждый день расследования этого дела приносит какие-то новые факты. Многие из них обнародованы, но, судя по всему, нас всех ожидают истории куда более громкие и масштабные. А пока большинство задержанных (а это топ-руководители и сотрудники банка) сотрудничают со следствием, давая признательные показания. Уже обнародованы и некоторые схемы.
Например, транзит через фирмы-однодневки. Каждый месяц на подставные лица их открывалось фактически несколько десятков. Торговля только на бумаге, по факту - отмывание денег. А по адресу прописки таких фирм все что угодно, только не заявленный бизнес.
Еще вариант - махинации с векселями. Для их оборота использовались все те же фирмы-однодневки. Их якобы руководители нашлись далеко за пределами Беларуси. Сработало то самое международное партнерство правоохранителей.
Артем Дунько, старший инспектор Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси: "По указанию Бабарико была разработана схема вывода российского капитала через Белгазпромбанк. В данной схеме использовались векселя, имитированные российским Газпромбанком."
Кредитование за откаты, взятки, черная касса с курсами валют только для своих, эксклюзивные условия валютного займа, доступные только одному человеку (к слову, нынешнему российскому топ-руководителю). Вся эта мозаика складывается в пока самое резонансное банковское дело последних лет.
На фоне таких аргументов сказка для отдельных стремящихся в большую политику похоже закончилась. Штабы незарегистрированных кандидатов экстренно примкнули к движению Светланы Тихановской и тем самым сорвали с себя маски.
Из-а кулис якобы свежего протестного движения выглянули лица старых знакомых политических маргиналов. Это они по традиции раз в пять лет пользуются президентской кампанией, чтобы в очередной раз напомнить о себе. Это они в этот раз снова потянули всех на площадь.
На неделе в интернете появились призывы принять участие в несанкционированных акциях в Минске. Все как всегда, как мы проходили много раз: призывают и модерируют из-за рубежа, помогают расшатать координаторы внутри. В Минске за один вечер задержали 400 человек, правда, состав этой группы вызывает вопросы. Большинство из задержанных нигде не трудоустроено, многие иногородние, возраст от 14 до 30 лет. Немало из них уже привлекалась к административной ответственности, в том числе за нарушение закона "О массовых мероприятиях". Есть и более красноречивые подробности: 76 человек из задержаных – гастролеры из других городов, 36 - ранее судимы (или проходят) по уголовным статьям.
И на этом этапе электоральной кампании есть повод задуматься, в какой компании двигаться дальше. Конечно, у всех есть право голоса и свобода волеизъявления. И возможностей много, особенно сейчас, когда в разгаре этап агитации. Главное, с одной стороны - выражать свое мнение законным способом. А с другой - бороться в честном политическом противостоянии.
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Еще один аспект в разговоре Президента с активом Витебской области достоин отдельного внимания. В дискуссии речь зашла о резонансном уголовном деле, в котором...
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