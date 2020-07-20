Пикеты кандидатов, отказ от дебатов, «Дети Тьюринга» без КВН и усталость от пандемии - все за выходные

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

В выходные прошли первые агитационные пикеты кандидатов в президенты. В субботу пикет Андрея Дмитриева в Минске был немногочисленным (его штаб сообщил об ограничениях по времени проведения мероприятий в некоторых городах), а в воскресенье на пикет Светланы Тихановской, по подсчетам правозащитников, пришло более 7 тысяч человек . Анна Канопацкая тем временем отказалась от участия в дебатах . Как прошли пикеты и что еще случилось в выходные, читайте в нашем обзоре.

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Деревня Салатье в Гродненском районе — пожалуй, одно из самых необычных и мистически красивых местечек в Беларуси. Местные жители в этом уверены. Лет 20 назад деревня потихоньку умирала. Но в какой-то момент тут поселились художники и… Что было дальше, читайте в нашем репортаже .

Какие прекрасные у нас абитуриенты. Вступительная пора в самом разгаре, а Анастасия из Острова уже может расслабиться — девушка получила 396 баллов на ЦТ . Умница! А две подружки-одноклассницы Анастасия и Дарья из Гомеля получили по 100 баллов на ЦТ по одному из предметов. Да и с остальными ЦТ девушки справились отлично.

80-летняя Ольга Ивановна — певчая. Она поет на похоронах. У нашей героини две коллеги, самой младшей недавно исполнилось 55 лет. Деньги за свое пение женщины не берут. Мечта у нашей героини одна — еще лет пять иметь возможность петь в добром здравии.