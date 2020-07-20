Пикеты кандидатов, отказ от дебатов, «Дети Тьюринга» без КВН и усталость от пандемии - все за выходные

Вспомнили, что президент говорил о зарплате в годы выборов, какой она была на тот момент и что происходило с ней в следующие пять лет, а также попросили эксперта прокомментировать зарплатные планы властей на ближайшие годы. Кстати, давайте оценим ситуацию с доходами за последние три месяца.
В Беларуси на 19 июля зарегистрированы 66 095 случаев с положительным тестом на COVID-19, выздоровели и выписаны 58 204 пациента, умерли 499 пациентов. Переболел коронавирусом и губернатор Витебской области: он рассказал подробности.
Власти оказали поддержку пострадавшему от пандемии бизнесу на 55 млн рублей. Президент 24 апреля подписал указ № 143 «О поддержке экономики». Документ предусматривает поддержку компаний отдельных отраслей экономики, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.
Вышел новый материал из цикла, посвященного Юрию Зиссеру, в котором значимые представители современной Беларуси рассуждают о том, каким им видится будущее нашей страны. Доктор Владимир Мартов рассказывает о том, чего не хватает лично ему.
В СМИ прошла информация, что граждане России стали массово бронировать белорусские санатории, чтобы через Минск улететь на отдых в Турцию или Египет. Белорусские туроператоры говорят, что интерес со стороны россиян действительно был высоким, однако до реальных бронирований доходили единицы. Что происходит в белорусских санаториях?
По воскресеньям противники аккумуляторного завода в Бресте выходят кормить голубей, потом милиционеры просят пройти их в актовый зал горисполкома на встречу по референдуму. В этот раз к аккумуляторщикам пришел совладелец предприятия — гендиректор хоккейного клуба «Динамо-Минск» Дмитрий Басков. Часть активистов массово покинула зал в самом начале встречи.
Минчанина Александра 14 июля задержали за участие в уличном шествии, «с целью выражения своего протеста по факту отказа ЦИК в регистрации кандидатами в президенты Беларуси Виктора Бабарико и Валерия Цепкало». Мужчина говорит, что в суде давали показания не те силовики, что его задерживали. Александр получил штраф 40 базовых величин.
19 июля завершился 18-й тур чемпионата Беларуси по футболу. В Минске «горожане» обыграли «Энергетик-БГУ» и прервали шестиматчевую серию без побед. В Гродно под проливным дождем «Неман» и «Шахтер» голов не забили. В Жодино матч между «Торпедо-БелАЗ» и минским «Динамо» также завершился с нулевым счетом.
В этом году «Славянский базар» в Витебске был короче из-за пандемии. Да и людей на фестивале было заметно меньше по той же причине. Рассказываем и показываем, что происходило на фестивальных улицах и площадях (спойлер: все уже устали от коронавируса).
Команда КВН из БГУ «Дети Тьюринга»отказалась продолжать выступления в российской Высшей лиге 2020 года из-за проведения четвертьфинала в Крыму. Капитан команды сказал, что Беларусь придерживается нейтралитета в вопросе принадлежности полуострова. Но попасть в Крым через Украину тяжело из-за коронавируса.
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Какие прекрасные у нас абитуриенты. Вступительная пора в самом разгаре, а Анастасия из Острова уже может расслабиться — девушка получила 396 баллов на ЦТ. Умница! А две подружки-одноклассницы Анастасия и Дарья из Гомеля получили по 100 баллов на ЦТ по одному из предметов. Да и с остальными ЦТ девушки справились отлично.
80-летняя Ольга Ивановна — певчая. Она поет на похоронах. У нашей героини две коллеги, самой младшей недавно исполнилось 55 лет. Деньги за свое пение женщины не берут. Мечта у нашей героини одна — еще лет пять иметь возможность петь в добром здравии.
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