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Пикеты кандидатов, отказ от дебатов, «Дети Тьюринга» без КВН и усталость от пандемии - все за выходные

20.07.2020 07:50 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

В выходные прошли первые агитационные пикеты кандидатов в президенты. В субботу пикет Андрея Дмитриева в Минске был немногочисленным (его штаб сообщил об ограничениях по времени проведения мероприятий в некоторых городах), а в воскресенье на пикет Светланы Тихановской, по подсчетам правозащитников, пришло более 7 тысяч человек. Анна Канопацкая тем временем отказалась от участия в дебатах. Как прошли пикеты и что еще случилось в выходные, читайте в нашем обзоре.


САМОЕ ВАЖНОЕ

  • Вспомнили, что президент говорил о зарплате в годы выборов, какой она была на тот момент и что происходило с ней в следующие пять лет, а также попросили эксперта прокомментировать зарплатные планы властей на ближайшие годы. Кстати, давайте оценим ситуацию с доходами за последние три месяца.
  • В Беларуси на 19 июля зарегистрированы 66 095 случаев с положительным тестом на COVID-19, выздоровели и выписаны 58 204 пациента, умерли 499 пациентов. Переболел коронавирусом и губернатор Витебской области: он рассказал подробности.
  • Власти оказали поддержку пострадавшему от пандемии бизнесу на 55 млн рублей. Президент 24 апреля подписал указ № 143 «О поддержке экономики». Документ предусматривает поддержку компаний отдельных отраслей экономики, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.
  • Вышел новый материал из цикла, посвященного Юрию Зиссеру, в котором значимые представители современной Беларуси рассуждают о том, каким им видится будущее нашей страны. Доктор Владимир Мартов рассказывает о том, чего не хватает лично ему.
  • В СМИ прошла информация, что граждане России стали массово бронировать белорусские санатории, чтобы через Минск улететь на отдых в Турцию или Египет. Белорусские туроператоры говорят, что интерес со стороны россиян действительно был высоким, однако до реальных бронирований доходили единицы. Что происходит в белорусских санаториях?
  • По воскресеньям противники аккумуляторного завода в Бресте выходят кормить голубей, потом милиционеры просят пройти их в актовый зал горисполкома на встречу по референдуму. В этот раз к аккумуляторщикам пришел совладелец предприятия — гендиректор хоккейного клуба «Динамо-Минск» Дмитрий Басков. Часть активистов массово покинула зал в самом начале встречи.


  • Минчанина Александра 14 июля задержали за участие в уличном шествии, «с целью выражения своего протеста по факту отказа ЦИК в регистрации кандидатами в президенты Беларуси Виктора Бабарико и Валерия Цепкало». Мужчина говорит, что в суде давали показания не те силовики, что его задерживали. Александр получил штраф 40 базовых величин.
  • 19 июля завершился 18-й тур чемпионата Беларуси по футболу. В Минске «горожане» обыграли «Энергетик-БГУ» и прервали шестиматчевую серию без побед. В Гродно под проливным дождем «Неман» и «Шахтер» голов не забили. В Жодино матч между «Торпедо-БелАЗ» и минским «Динамо» также завершился с нулевым счетом.
  • В этом году «Славянский базар» в Витебске был короче из-за пандемии. Да и людей на фестивале было заметно меньше по той же причине. Рассказываем и показываем, что происходило на фестивальных улицах и площадях (спойлер: все уже устали от коронавируса).
  • Команда КВН из БГУ «Дети Тьюринга» отказалась продолжать выступления в российской Высшей лиге 2020 года из-за проведения четвертьфинала в Крыму. Капитан команды сказал, что Беларусь придерживается нейтралитета в вопросе принадлежности полуострова. Но попасть в Крым через Украину тяжело из-за коронавируса.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Деревня Салатье в Гродненском районе — пожалуй, одно из самых необычных и мистически красивых местечек в Беларуси. Местные жители в этом уверены. Лет 20 назад деревня потихоньку умирала. Но в какой-то момент тут поселились художники и… Что было дальше, читайте в нашем репортаже.

  • Какие прекрасные у нас абитуриенты. Вступительная пора в самом разгаре, а Анастасия из Острова уже может расслабиться — девушка получила 396 баллов на ЦТ. Умница! А две подружки-одноклассницы Анастасия и Дарья из Гомеля получили по 100 баллов на ЦТ по одному из предметов. Да и с остальными ЦТ девушки справились отлично.

  • 80-летняя Ольга Ивановна — певчая. Она поет на похоронах. У нашей героини две коллеги, самой младшей недавно исполнилось 55 лет. Деньги за свое пение женщины не берут. Мечта у нашей героини одна — еще лет пять иметь возможность петь в добром здравии.

  • Мы съездили на малую родину президента, поговорили с жителями Александрии, узнали, что они думают о выборах. Некоторые определились с выбором много лет назад, а кто-то не против, чтобы в Александрию на встречу с избирателями приехал любой кандидат.


  • В Гомеле во всю наводят порядок, там на открытие поликлиники ждут президента страны. Кстати, в выходные появилось фото главы государства с белым шпицем. Второй раз песик попал в объективы фотокамер. Зовут его Умка. Вчера пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт прокомментировала информацию о состоянии здоровья Александра Лукашенко.

  • Сорок лет назад в столице СССР открылись XXII Олимпийские игры. Спустя четыре десятилетия детали подготовки к событию планетарного масштаба и подробности состязаний отошли на второй план. Теперь ту Олимпиаду вспоминают вкупе с политическим бойкотом, связанным с вводом советских войск в Афганистан, и смертью Владимира Высоцкого.

  • Очередная порция критики читателей в рубрике «Доска позора». В этот раз было очень много фото очень плохого благоустройства: колодцы без люков, ямы-ловушки, безымянные «озера» на улицах и некачественный ремонт. А еще расскажем вам про самые дорогие квартиры, купленные в столице во втором квартале этого года, и дачи под Минском, которые еще можно купить за 5−6 тысяч долларов.

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Кстати, столько интересных тестов у нас вышло в выходные. Угадаете, на каком здании эта скульптура? А съедобный гриб от ядовитого отличить сможете? Хотите узнать, на какого политика вы похожи? Автозадачку решили? Внимательно следили за новостями на прошлой неделе или лучше напомнить важное? Хорошего дня и продуктивной недели, друзья!

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Теги: Новости, Брест
 
 
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