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Антикарантинные настроения в мире

20.07.2020 10:16 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

В поддержку президента Бразилии вышли люди в столице страны. Народные массы требуют у национального собрания отменить меры социального дистанцирования. Демонстранты подчеркнуто заявляют о важности экономического благосостояния страны. Против карантина и изоляции протестуют и в румынском Бухаресте. Накануне сенат страны принял закон о мерах общественного здравоохранения в контексте пандемии коронавируса. Часть людей назвали законодательный акт неконституционным. Манифестанты прошлись по центральной площади Бухареста, держа флаги страны и скандируя антикарантинные лозунги.

 
 
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В поддержку президента Бразилии вышли люди в столице страны. Народные массы требуют у национального собрания отменить меры социального дистанцирования....
 
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