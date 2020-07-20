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Антикарантинные настроения в мире
20.07.2020 10:16 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTВ поддержку президента Бразилии вышли люди в столице страны. Народные массы требуют у национального собрания отменить меры социального дистанцирования. Демонстранты подчеркнуто заявляют о важности экономического благосостояния страны. Против карантина и изоляции протестуют и в румынском Бухаресте. Накануне сенат страны принял закон о мерах общественного здравоохранения в контексте пандемии коронавируса. Часть людей назвали законодательный акт неконституционным. Манифестанты прошлись по центральной площади Бухареста, держа флаги страны и скандируя антикарантинные лозунги.
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В поддержку президента Бразилии вышли люди в столице страны. Народные массы требуют у национального собрания отменить меры социального дистанцирования....
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