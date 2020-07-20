Президент Федерации футбола Боливии умер от коронавируса









Президент Федерации футбола Боливии Сесар Луис Салинас умер из-за осложнений, вызванных коронавирусом.





С диагнозом COVID-19 58-летний Салинас попал в больницу в Ла-Пасе 9 июля, там его состояние ухудшилось, и он был подключен к аппарату ИВЛ. 19 июля он умер