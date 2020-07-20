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Президент Федерации футбола Боливии умер от коронавируса
20.07.2020 09:40 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Сесар Луис Салинас не сумел побороть страшный вирус.
Президент Федерации футбола Боливии Сесар Луис Салинас умер из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
С диагнозом COVID-19 58-летний Салинас попал в больницу в Ла-Пасе 9 июля, там его состояние ухудшилось, и он был подключен к аппарату ИВЛ. 19 июля он умер
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Сесар Луис Салинас не сумел побороть страшный вирус.
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