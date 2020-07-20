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Политолог: почему белорусы устали и готовы воевать с Лукашенко

20.07.2020 21:56 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президентская кампания в Беларуси набирает обороты. До заветной даты 9 августа остается все меньше времени. Осознавая это, сторонники кандидатов стараются оказать им весомую поддержку.

Политолог: почему белорусы устали и готовы воевать с Лукашенко
Активность белорусского населения в связи с президентскими выборами 2020 года не может не удивлять – белорусский народ сплотился и всеми силами пытается повлиять на расклад президентской гонки, несмотря на трудности, давления и пандемию COVID-19.

В сравнении с президентской компанией 2015 года политическую активность белорусского населения можно назвать небывалой.

Если на предыдущих выборах активная политическая гонка началась в течении лета (июле-августе), то в 2020 г. политизация белорусского населения произошла в самом начале года.

Во многом это связано с возросшим влиянием социальных медиа: в первую очередь белорусского сегмента видеохостинга You-Tube и белорусских блогеров.

Обострила ситуацию и лавинообразная пандемия COVID-19 в совокупности с экономической дестабилизацией.

Отличительным фактором можно назвать и настроение белорусского лидера.

В 2015 году он имел гораздо большую поддержку своего электората, тогда Александр Лукашенко вел «линию мира», настаивая на политической стабильности страны, как основополагающем элементе.

Тем более, на фоне обожженной политическим кризисом и вооруженным конфликтом Украины, и политики ее руководства в условиях обозначенных факторов, ведение дел в Беларуси виделось куда успешней.

В 2020-м все иначе:  новых предложений по развитию страны Лукашенко не делает.

При этом держа в рукаве карту возможного референдума по поправкам в конституцию, который планировался после его переизбрания Лукашенко.

В текущем году про всеобщее голосование глава государства не упоминал.

В преддверии выборов 2015 года Лукашенко начал сглаживать внешнеполитическую линию с Западом.

Были освобождены политзаключенные, а сама власть приняла нейтральную позицию по отношению к конфликту в Украине, выступая, как лидер страны-миротворца.

В 2020 г. образ Лукашенко несколько иной, отнюдь не миротворца и причин этому множество, перечислим основные:

Коронавирус

Пандемия COVID-19 выбила почву из-под ног белорусского лидера, изначально заняв позицию ковиддиссидента он сыскал порицания со стороны ряда государств и международных организаций.

Однако самое весомое – снижение рейтинга у электората, шквал заявлений с экрана о целительной помощи трактора, бани и водки вызвали отнюдь не позитивные эмоции у белорусов, что неоднократно высказывалось ими на акциях протеста.

Увеличение числа репрессий



Судя по всем событиям текущего года в Беларуси, властями был выдвинут сценарий предотвращения любой потенциальной угрозы на корню.

С самого начала года политические активисты, блогеры и журналисты подвергались давлению в различных формах, уже в феврале – марте производились аресты и внушительные предупреждения.

Так, например, блогеру канала «Страна для жизни» Сергею Тихановскому поступали звонки из правоохранительных структур о том, что он подозревается в ложных заявлениях в форме звонков о минировании гомельского суда.

При всей его публичности и отражении своей жизни на You-Tube-канале, это событие уже в тот период следовало рассматривать как предупреждение системы.

После наступления весны и проведения акций протеста в Бресте, число подвергнутых репрессиям граждан увеличилось вдвое.

Впоследствии арестовывались и участники встреч с Тихановским.

Основной пик пришелся на май-июнь 2020 года: в это время за решеткой находятся сотни из числа все тех же политических активистов, блогеров и журналистов, включая уже самого блогера Сергея Тихановского, экс-банкира и претендента в кандидаты в президенты Виктора Бабарико, его сына и бывших подчиненных.

Также в неволю попали блогеры Александр Кобанов, Сергей Петрухин, Николай Масловский и партийные оппозиционные деятели Николай Статкевич и Павел Северинец.

Отношения c Россией



Восточная соседка Беларуси практически всегда, несмотря на все перипетии была надежной опорой Лукашенко на президентских выборах.

Россия не только их признавала, но и поддерживала действия главы Беларуси.

Сегодня Кремль несколько негативней относится к Александру Лукашенко.

В первую очередь – это связано с полностью не подписанными и отложенными в долгий ящик «дорожными картами» интеграции России и Беларуси,.

Они предполагали создание наднациональных органов Союзного государства и введение единой валюты.

Несогласие Минска с энергетической политикой Москвы –  также внесло свои коррективы в натянутые братские отношения.

Отношение с ЕС и США



Здесь все несколько неоднозначно. C одной стороны в глазах американцев и европейцев Лукашенко продолжает оставаться «последним диктатором Европы».

С другой стороны за последние 5 лет Беларусь и США восстановили диалог и даже скоординировали возобновление полноценной дипломатической миссии США в Беларуси.

В январе 2020-го Минск с официальным визитом посетил американский госсекретарь Майк Помпео, а ЕС упростил с Беларусью визовый режим.

Лишь репрессивная политика белорусских властей в отношении оппозиции ставит под удар все достижения дипломатии, европейские политики не раз за последние месяцы призывали освободить политзаключенных.

А президент США Дональд Трамп продлил санкции в отношении Беларуси еще на год.

В сравнении с 2015, текущий год стал еще более технически обустроенным:

массовая цифровизация;
стремительное развитие социальных сетей и видеохостингов;
слабые позиции белорусского телевидения в сравнении с вышеупомянутыми ресурсами.

Можно сказать, что власти решили сыграть на административно подчиняющимся им телевидении и радио, упуская из поля зрения показатели аудитории.

Следовательно, информационную войну они с треском проигрывают.

Серьезные различия произошли и в информационном пространстве страны.

В 2015 году это все еще, как отмечалось, большее влияние традиционных СМИ (телевидения, радио и государственных печатных изданий), которые в свою очередь рассказывали о заслугах очередной пятилетки под началом Лукашенко и репортажах о жизни белорусских семей, ценящих политическую стабильность страны и готовых, в очередной раз, поддержать действующего лидера.

В 2020 – это ролики канала «Страна для жизни» Сергея Тихановского на You-Tube, стремительно набирающие просмотры, и его коллег по цеху Сергея Петрхина, Александра Кабанова, Николая Масловcкого, Степана Светлова, Марата Минского и др.

Государственные СМИ не смогли найти эффективных способов отражать информационные атаки и показав себя неэффективной и несоответствующей вызовам времени.

Кульминация президентской гонки близка и уже сегодня можно с уверенность заявить – 2020 год в Беларуси войдет в историю, как время повышения политической и гражданской активности населения, новым этапом развития независимой Беларуси, и, конечно, личностями, которые вне всяких сомнений запомнятся народу на долгие годы.

Все это небывалый для Беларуси опыт, который нельзя даже сравнивать с предыдущими выборами 2015 года, которые судя по всему для Беларуси были самыми незаметными и малозначительными.
 
Теги: Курсы валют, Брест
 
 
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Президентская кампания в Беларуси набирает обороты. До заветной даты 9 августа остается все меньше времени. Осознавая это, сторонники кандидатов стараются оказать...
 
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