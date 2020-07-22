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Колесникова: У объединенного штаба есть план действий и во время, и после выборов

22.07.2020 09:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У объединенного штаба Светланы Тихановской есть план действий и во время, и после выборов. Об этом заявила представитель штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова во время очередного стрима, пишет TUT.BY.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Все соцсети забиты вопросами, есть ли план и что делать. Ответы есть, но их мало кто замечает, многим это не очень нравится, — отметила Колесникова, подчеркнув, что в стране сложилась уникальная ситуация, власть теряет поддержку,

Она напомнила нам странную реакцию власти на последние вызовы, в частности на коронавирус, при этом отметив, что и власть, и традиционная оппозиция — пленники стереотипного мышления, сформированного еще последствиями революции 1917 года.

— Они верят только в уличное сопротивление. А высокая статистика ненасильственных смен власти никого не убеждает в Беларуси, — заявила Колесникова.

Она призвала молчаливое большинство перестать молчать, а также поддержать уволенных, поддержать тех, кто начал говорить.

— Режим может справиться с площадью, но с длинным, регулярным и разнообразным протестом большинства он справиться не способен. И остаются два пути. Либо реформы и допуск людей к управлению, либо стать откровенно полицейским государством, меньшинством, противостоящим большинству. На реформы нужна смелость, на полицейское государство — деньги. Ни того, ни другого у режима нет.


Мария Колесникова рассказала, что втроем со Светланой Тихановской и Вероникой Цепкало они планируют посетить от 20 до 30 городов, много пикетов пройдет без их участия — всего их запланировано 160.

Она также призвала всех неравнодушных откликнуться на призыв о финансовой помощи для кампании Светланы Тихановской, напомнив, что максимальная сумма пожертвования для физлица — 540 рублей, для юрлица — 1350 рублей.
 
 
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У объединенного штаба Светланы Тихановской есть план действий и во время, и после выборов. Об этом заявила представитель штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова...
 
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