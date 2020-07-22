В Украине продлевают карантин до осени

Об этом сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр этой страны Денис Шмыгаль.





«У нас планируется продление адаптивного карантина до 31 августа. Мы все видим, что сейчас такой формат и подход к карантинным мерам дает свои результаты и позволяет нам контролировать уровень заболеваемости в Украине», — сказал он.





По словам украинского премьера, правительство и дальше будет придерживаться адаптивного подхода, чтобы не допустить достижения пиков заболеваний и не перегрузить систему здравоохранения.





На данный момент в стране действует адаптивный карантин, который предусматривает гибкий подход к снятию/введению ограничений в регионах.