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Каждый день умирают люди: Минздрав обновил статистику по коронавирусу
22.07.2020 15:00 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Минздрав опубликовал официальные данные о распространении коронавируса в Беларуси.
На 22 июля официально зафиксировано 66.521 случаев заражения (+173 за сутки).
Их них 513 человек умерли (+6 за сутки).
Выздоровели и выписаны 59.061 пациентов.
Всего проведено 1.209.400 тестов (+7.186 за сутки).
Напомним, что по состоянию на вчера, 21 июля, в Беларуси было 66.348 зараженных, 58.592 выздоровевших, 507 человека умерли. Всего было проведено 1.202.214 тестов.
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Минздрав опубликовал официальные данные о распространении коронавируса в Беларуси.
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