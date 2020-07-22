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Каждый день умирают люди: Минздрав обновил статистику по коронавирусу

22.07.2020 15:00 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минздрав опубликовал официальные данные о распространении коронавируса в Беларуси.



На 22 июля официально зафиксировано 66.521 случаев заражения (+173 за сутки).

Их них 513 человек умерли (+6 за сутки). 

Выздоровели и выписаны 59.061 пациентов.

Всего проведено 1.209.400 тестов (+7.186 за сутки).

Напомним, что по состоянию на вчера, 21 июля, в Беларуси было 66.348 зараженных, 58.592 выздоровевших, 507 человека умерли. Всего было проведено 1.202.214 тестов.
 
 
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Минздрав опубликовал официальные данные о распространении коронавируса в Беларуси.
 
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