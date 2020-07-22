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Литовской Республикой продлен срок ограничений при пересечении границы

22.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Литовской Республикой продлен срок ограничений при пересечении границыПо поступившей информации от литовской стороны в связи неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением коронавирусной инфекции COVID-19, срок установленных в Литовской Республике ограничений при пересечении границы продлен.

В настоящее время перечень категорий граждан, которым разрешен въезд в Литовскую Республику, определен Постановлением правительства Литовской Республики № 152 «Об объявлении экстремальной ситуации государственного уровня», с изменениями и дополнениями от 16.07.2020.

Пересечение литовско-белорусского участка границы ограничено автодорожными международными пунктами пропуска: Мядининкай — Каменный Лог, Райгардас — Привалка, Шальчининкай — Бенякони (с белорусской стороны); железнодорожными пунктами пропуска: пункт пропуска на железнодорожной станции Вильнюс, Стасилос — Бенякони и Кена — Гудогай (с белорусской стороны).

На участке ответственности Полоцкого пограничного отряда на белорусско-литовской границе в международном пункте пропуска Видзы (с литовской стороны Твярячюс), по-прежнему, пропуск лиц и транспортных средств сопредельной стороной не осуществляется.

Консультацию по вопросам пересечения белорусско-литовской границы можно получить в дипломатических учреждениях Литовской Республики на территории Республики Беларусь.

Возможность пересечения латвийско-белорусского участка границы ограничена автодорожными пунктами пропуска Патерниеки (с белорусской стороны Григоровщина, Верхнедвинский район) и Силене (Урбаны, Браславский район).

Железнодорожное пассажирское сообщение в пункте пропуска Бигосово на железнодорожной станции Бигосово не осуществляется.

Информация об изменениях порядка пересечения границы и режиме работы литовских и латвийских пунктов пропуска будет предоставлена по мере поступления сведений от сопредельных сторон на Интернет-портале, в аккаунтах социальных сетей и телеграм-канале Госпогранкомитета.

Официальный представитель

Полоцкого пограничного отряда

подполковник                                                             Д.Г.Глебко

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