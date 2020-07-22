Брестчанин, который всю зиму путешествовал по Южной Америке, объедет на велосипеде Беларусь

Источник материала: Tut.by

Помните брестчанина Дмитрия Левчука? В марте этого года он вернулся в Брест после трехмесячного путешествия с подругой Анной Бегаль по Южной Америке, а 24 июля планирует отправиться в велотрип по Беларуси. Хотел, говорит, в Индию, но Индия его (и не только его) не хочет из-за пандемии коронавируса. Поэтому этим летом тоску по заграничным путешествиям Дмитрий будет топить в отечественных болотах, реках и озерах.



На фото гора Рорайма в Южной Америке. Но если убрать гору и поднять повыше облака, то практически белорусское Полесье. Фото: Провинциальные бродяги

В планах у брестчанина объехать на велосипеде Беларусь по периметру. Четко следовать линии государственной границы он не планирует. Маршрут проложил вдоль дорог. Выезд 24 июля из Барановичей.

— Я выезжаю до Гродно, оттуда еду на Север, в Витебскую область. Проеду вдоль границы с Литвой, Латвией, Россией. Может быть заеду и в Витебск. Потом до Могилева и на юг, в направлении Гомеля, а оттуда — до Пинска, — рассказал Дмитрий.

Продолжительность маршрута составляет около 1500 километров. По плану, Дмитрий преодолеет это расстояние за 14 дней. Ночевать будет в палатке по дороге, а еду готовить на газовой горелке.

— В этом году я планировал велопутешествие по Индии. Сомневаюсь, что к этому времени границы откроют из-за пандемии. Поэтому в Индию поехать вряд ли получится. Решил поехать по Беларуси, — рассказал Дмитрий.

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