Руслан Алехно: «Не готово телевидение показывать живые концерты»

О белорусской культуре говорили в проекте СТВ «Свой путь. Расцвет культуры».
Дмитрий Боярович, СТВ:
Калі ўявіць сябе, што беларуская культура – гэта папараць. Што патрэбна рабіць, каб папараць наша квітнела?
Павел Латушко, генеральный директор Национального академического театра им. Я. Купалы:
Мне хацелася б, каб сапраўды, была зваротная сувязь з боку і сістэмы адукацыі да ўстаноў культуры. Гэта важны дыялог, які стварае падмурак нашай дзяржаўнасці.
Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Это, знаете, как зернышко, которое мы сеем. Его надо поливать. Мы люди все ранимые – творческие – хрупкие. Нам нужна любовь и забота. Поэтому когда наш зритель нас будет любить, мы будем цвести.
Валентин Елизарьев, художественный руководитель Большого театра Беларуси, народный артист СССР и Беларуси, профессор:
Я, как и все, этого цветка не видел. Но я чувствую, что он есть. И что цветёт он не раз в год, а каждый раз, когда появляется замечательное художественное произведение.
Глеб Лапицкий, директор международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Самое главное, чтобы мы научились любить своё. Чтобы мы не смотрели, где у кого есть лучше, а брали оттуда лучшее и делали у себя. Если мы научимся любить своё, если мы научимся к этому бережно относиться, то наш папоротник будет цвести не только на Купалье.
Михаил Борозна, ректор БГАИ, кандидат искусствоведения, доцент:
Нужно стать художником и вы будете всегда её носить с собой. И не в качестве гербария, а в качестве живого организма.
Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:
Все должны пахать и работать, как Саша Солодуха. Тогда будет всё здорово.
Анатолий Бутевич, министр культуры и печати Республики Беларусь (1994 - 1996 гг.):
Трэба быць самім гаспадарамі сваіх абсягаў. Сваёй, у тым ліку, культурнай прасторы. Тадыі кветка будзе квітнець. І думаць, што ўсё гэта дзеецца дзеля ўмацавання і захавання незалежнасці нашай краіны, Беларусі. НІхто за нас гэтага не зробіць.