Куда можно съездить, если не хочется две недели сидеть на карантине? Рассматриваем белорусские варианты

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сегодня все чаще звучат сообщения о второй волне коронавируса. Всплеск заболеваний отмечают в США, Израиле, европейских странах. В Черногории 22 июля снова объявили эпидемию и ввели временные меры и ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.









Что в таких условиях остается делать белорусам? Риск путешествий совершенно неоправдан, но и отпуск терять не хочется. Единственная альтернатива – провести это время дома.

Как можно ехать в другую страну, не зная свою? Сколько стоит отдохнуть в белорусской агроусадьбе

Камилла Шах изучила предложения.





Пора-пора-порадуемся на своем веку красавице и кубку…





Эти красавицы повод для радости найдут всегда. Совместный отпуск давно стал традицией. География – вся Европа. Пандемия отпуск, конечно, изменила, но отнюдь не испортила. За неделю побывали в Беловежской пуще, на Нарочи, Браславе и меловых карьерах. Отдых превзошел все ожидания, хотя к сервису остались вопросы.





Полина Вилова:

Немного более внимательно относиться к туристам и дружелюбно. Все-таки белорусский сервис порой становится обязывающим. Главный вывод в любом путешествии – это люди, с которыми ты делишь эмоции. А у нас действительно очень много красивых, замечательных, интересных мест и любоваться ими в хорошей компании очень приятно.

Два этажа и баня: как выглядит отдых в доме на воде

Укороченная версия отпуска – день на пляже. Минчанам в этом плане повезло: и в столице, и вокруг нее множество оборудованных берегов.





Будний день, обеденное время. Спросили у отдыхающих: сильно ли расстроены ситуацией вокруг туризма?





Для выпускников – для них, возможно, это хорошо, потому что не будет обидно за то, что кто-то уехал, а они сидят и готовятся к ЦТ или поступлению.





Были, конечно, планы поехать в Крым, потому что у меня там родственники. Но я бы не сказала, что я как-то сильно страдаю. Нравится, что есть много мест в Беларуси, куда можно съездить.





Остаться дома призывает белорусов и Минздрав. Причина – все больше туристов по возвращению из стран с неблагоприятной эпидобстановкой вынуждены находиться под медицинским наблюдением. Неприятным продолжением отпуска может стать и двухнедельный карантин, причем за свой счет.