ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Куда можно съездить, если не хочется две недели сидеть на карантине? Рассматриваем белорусские варианты

23.07.2020 06:50 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сегодня все чаще звучат сообщения о второй волне коронавируса. Всплеск заболеваний отмечают в США, Израиле, европейских странах. В Черногории 22 июля снова объявили эпидемию и ввели временные меры и ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Куда можно съездить, если не хочется две недели сидеть на карантине? Рассматриваем белорусские варианты

Куда можно съездить, если не хочется две недели сидеть на карантине? Рассматриваем белорусские варианты

Что в таких условиях остается делать белорусам? Риск путешествий совершенно неоправдан, но и отпуск терять не хочется. Единственная альтернатива – провести это время дома.

Как можно ехать в другую страну, не зная свою? Сколько стоит отдохнуть в белорусской агроусадьбе

Камилла Шах изучила предложения.

Куда можно съездить, если не хочется две недели сидеть на карантине? Рассматриваем белорусские варианты

Пора-пора-порадуемся на своем веку красавице и кубку…

Куда можно съездить, если не хочется две недели сидеть на карантине? Рассматриваем белорусские варианты

Эти красавицы повод для радости найдут всегда. Совместный отпуск давно стал традицией. География – вся Европа. Пандемия отпуск, конечно, изменила, но отнюдь не испортила. За неделю побывали в Беловежской пуще, на Нарочи, Браславе и меловых карьерах. Отдых превзошел все ожидания, хотя к сервису остались вопросы.

Куда можно съездить, если не хочется две недели сидеть на карантине? Рассматриваем белорусские варианты

Полина Вилова:
Немного более внимательно относиться к туристам и дружелюбно. Все-таки белорусский сервис порой становится обязывающим. Главный вывод в любом путешествии – это люди, с которыми ты делишь эмоции. А у нас действительно очень много красивых, замечательных, интересных мест и любоваться ими в хорошей компании очень приятно.

Два этажа и баня: как выглядит отдых в доме на воде

Укороченная версия отпуска – день на пляже. Минчанам в этом плане повезло: и в столице, и вокруг нее множество оборудованных берегов.

Куда можно съездить, если не хочется две недели сидеть на карантине? Рассматриваем белорусские варианты

Будний день, обеденное время. Спросили у отдыхающих: сильно ли расстроены ситуацией вокруг туризма?

Куда можно съездить, если не хочется две недели сидеть на карантине? Рассматриваем белорусские варианты

Для выпускников – для них, возможно, это хорошо, потому что не будет обидно за то, что кто-то уехал, а они сидят и готовятся к ЦТ или поступлению.

Куда можно съездить, если не хочется две недели сидеть на карантине? Рассматриваем белорусские варианты

Были, конечно, планы поехать в Крым, потому что у меня там родственники. Но я бы не сказала, что я как-то сильно страдаю. Нравится, что есть много мест в Беларуси, куда можно съездить.

Куда можно съездить, если не хочется две недели сидеть на карантине? Рассматриваем белорусские варианты

Остаться дома призывает белорусов и Минздрав. Причина – все больше туристов по возвращению из стран с неблагоприятной эпидобстановкой вынуждены находиться под медицинским наблюдением. Неприятным продолжением отпуска может стать и двухнедельный карантин, причем за свой счет.

Люди в материале: Камилла Шах, Полина Вилова

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Сегодня все чаще звучат сообщения о второй волне коронавируса. Всплеск заболеваний отмечают в США, Израиле, европейских странах. В Черногории 22...
 
Новости дня
Новости
 
В ВОЗ рассказали, когда люди смогут получить вакцину от коронавируса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

22.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.07.2020
Слуцк Город

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика