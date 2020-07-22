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Куда можно съездить, если не хочется две недели сидеть на карантине? Рассматриваем белорусские варианты
23.07.2020 06:50 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сегодня все чаще звучат сообщения о второй волне коронавируса. Всплеск заболеваний отмечают в США, Израиле, европейских странах. В Черногории 22 июля снова объявили эпидемию и ввели временные меры и ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Что в таких условиях остается делать белорусам? Риск путешествий совершенно неоправдан, но и отпуск терять не хочется. Единственная альтернатива – провести это время дома.
Пора-пора-порадуемся на своем веку красавице и кубку…
Эти красавицы повод для радости найдут всегда. Совместный отпуск давно стал традицией. География – вся Европа. Пандемия отпуск, конечно, изменила, но отнюдь не испортила. За неделю побывали в Беловежской пуще, на Нарочи, Браславе и меловых карьерах. Отдых превзошел все ожидания, хотя к сервису остались вопросы.
Полина Вилова:
Укороченная версия отпуска – день на пляже. Минчанам в этом плане повезло: и в столице, и вокруг нее множество оборудованных берегов.
Будний день, обеденное время. Спросили у отдыхающих: сильно ли расстроены ситуацией вокруг туризма?
Для выпускников – для них, возможно, это хорошо, потому что не будет обидно за то, что кто-то уехал, а они сидят и готовятся к ЦТ или поступлению.
Были, конечно, планы поехать в Крым, потому что у меня там родственники. Но я бы не сказала, что я как-то сильно страдаю. Нравится, что есть много мест в Беларуси, куда можно съездить.
Остаться дома призывает белорусов и Минздрав. Причина – все больше туристов по возвращению из стран с неблагоприятной эпидобстановкой вынуждены находиться под медицинским наблюдением. Неприятным продолжением отпуска может стать и двухнедельный карантин, причем за свой счет.
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Куда можно съездить, если не хочется две недели сидеть на карантине? Рассматриваем белорусские варианты
Новости Беларуси. Сегодня все чаще звучат сообщения о второй волне коронавируса. Всплеск заболеваний отмечают в США, Израиле, европейских странах. В Черногории 22...
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