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Трамп готов быть первым, кому в США введут вакцину от коронавируса

23.07.2020 06:50 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп готов в случае необходимости быть первым человеком в стране, кому введут вакцину от нового коронавируса после завершения ее разработки. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News, которое вышло в эфир в среду.


Фото: Flickr / The White House

Трампу был задан вопрос о том, готов ли он быть «одним из первых, кому введут вакцину». «Вы знаете, как это бывает. Если я буду первым, все скажут: «Он такой эгоист, что захотел получить вакцину первым», — ответил президент США.

По его словам, другие признают, что это был бы «очень смелый поступок». «Если от меня захотят этого, если посчитают, что это правильно, я бы совершенно точно стал первым или последним, кому ее введут», — добавил Трамп.

Президент США ранее заявлял, что американские специалисты, возможно, создадут вакцину от нового коронавируса задолго до конца текущего года. В интервью Fox News он также отметил важность создания препаратов, которые могли бы помочь тем, кто уже был инфицирован.

Потерял пятерых друзей из-за коронавируса

Трамп сообщил, что потерял пятерых друзей из-за пандемии коронавируса.

Глава государства сказал, что до недавнего времени никто из его родных и близких друзей не умирал от пневмонии. «Теперь же я потерял пятерых человек, возможно, шестерых. Я потерял пятерых друзей», — продолжал Трамп, уточнив, что один из этих людей добился успеха в риэлторском бизнесе Нью-Йорка.

Этот человек был помещен в больницу после того, как взятые у него анализы на коронавирус дали положительный результат. «Через два дня после госпитализации он впал в состояние комы и еще через пару дней умер», — продолжал президент США. По его словам, этот трагический эпизод лишний раз убедил его в необходимости обеспечения особого ухода за людьми, входящими в группу риска во время пандемии.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство государств. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксированы более 3,93 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 142 942 человека.

 
 
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Американский лидер также отметил важность создания препаратов, которые могли бы помочь тем, кто уже был инфицирован.
 
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