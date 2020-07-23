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Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть отца
23.07.2020 07:15 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
«Отец, ты был Отцом, другом, братом и тренером в одном лице. Надеюсь, ты был доволен мною», —
Абдулманап Нурмагомедов
Изначально у Абдулманапа Нурмагомедова
3 мая у Нурмагомедова-старшего случился инфаркт. Ему была сделана операция на сердце, после чего его подключили к ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация). 13 мая он
Абдулманапу Нурмагомедову было 57 лет. Он воспитал 18 спортсменов — чемпионов мира. Он включен в Книгу рекордов России как самый успешный тренер страны по боевому самбо.
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Чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
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