Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть отца

Источник материала: Tut.by

Чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

«Отец, ты был Отцом, другом, братом и тренером в одном лице. Надеюсь, ты был доволен мною», — написал Нурмагомедов в Instagram.

Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля. Ночью 4 июля его похоронили в родном селе Кироваул Кизилюртовского района Дагестана.

Изначально у Абдулманапа Нурмагомедова была диагностирована вирусная пневмония, тренер отказывался проходить тест на коронавирус. К началу мая состояние здоровье Нурмагомедова ухудшилось. Хабиб организовал коммерческий борт из Махачкалы, который доставил Абдулманапа в одну из больниц Москвы, где у него обнаружили СOVID-19.

3 мая у Нурмагомедова-старшего случился инфаркт. Ему была сделана операция на сердце, после чего его подключили к ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация). 13 мая он впал в кому, 14 мая вышел из нее.

Абдулманапу Нурмагомедову было 57 лет. Он воспитал 18 спортсменов — чемпионов мира. Он включен в Книгу рекордов России как самый успешный тренер страны по боевому самбо.