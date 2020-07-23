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Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть отца

23.07.2020 07:15 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

«Отец, ты был Отцом, другом, братом и тренером в одном лице. Надеюсь, ты был доволен мною», — написал Нурмагомедов в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) on Jul 22, 2020 at 2:22pm PDT

Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля. Ночью 4 июля его похоронили в родном селе Кироваул Кизилюртовского района Дагестана.

Изначально у Абдулманапа Нурмагомедова была диагностирована вирусная пневмония, тренер отказывался проходить тест на коронавирус. К началу мая состояние здоровье Нурмагомедова ухудшилось. Хабиб организовал коммерческий борт из Махачкалы, который доставил Абдулманапа в одну из больниц Москвы, где у него обнаружили СOVID-19.

3 мая у Нурмагомедова-старшего случился инфаркт. Ему была сделана операция на сердце, после чего его подключили к ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация). 13 мая он впал в кому, 14 мая вышел из нее.

Абдулманапу Нурмагомедову было 57 лет. Он воспитал 18 спортсменов — чемпионов мира. Он включен в Книгу рекордов России как самый успешный тренер страны по боевому самбо.

 
 
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Чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
 
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