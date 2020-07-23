Что происходит с легкими после COVID-19 и есть ли риск рака? Интервью с главным пульмонологом Беларуси

Источник материала: Tut.by

В Беларуси врачи уже пятый месяц сражаются с COVID-19. Большинство пациентов выздоравливают, а те, кто перенес пневмонию, сейчас приходят на контрольные осмотры и при необходимости проходят дополнительное обследование. Как восстанавливаются легкие после коронавирусной инфекции? Возможно ли, что какие-то остаточные явления сохранятся на всю жизнь и повысят риск развития других заболеваний? Что можно сделать самому, чтобы побыстрее вернуться к прежней жизни? На актуальные вопросы ответила главный внештатный пульмонолог Минздрава, кандидат медицинских наук, заведующая отделом пульмонологии и хирургических методов лечения болезней органов дыхания РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии Елена Давидовская.

«Что будет после выздоровления, зависит от многих факторов»

— Какие изменения могут остаться в легких у пациентов, которые выздоровели от коронавирусной пневмонии?

— Начнем с того, что само понятие «выздоровление» предполагает полное восстановление, в том числе возвращение нормальной функции легких. В случае перенесенной инфекции COVID-19, в том числе с коронавирусной пневмонией, исход и возможные последствия заболевания зависят от многих факторов.

Инфекция может протекать в нетяжелой форме, то есть с симптомами, характерными для обычной ОРВИ при легком течении или проявляться выраженной интоксикацией — высокой и плохо поддающейся жаропонижающим препаратам температурой, слабостью, головными и мышечными болями, мучительным приступообразным кашлем, нестабильностью артериального давления и возможным обострением сопутствующих хронических заболеваний при течении инфекции средней степени тяжести.

В случаях развития коронавирусной пневмонии (стоит оговориться, что, понимая всю сложность патологического процесса в легких при COVID-19, мы пока не спорим о терминах, сохраняя в диагнозе слово «пневмония») течение COVID-инфекции расценивается как минимум течение средней тяжести. Тяжесть поражения легких тоже может быть разной и оценивается как по объему вовлечения легочной ткани (при КТ-исследовании это выражается в процентах), так и по выраженности нарушения функции легких, прежде всего способности насыщать организм человека кислородом.

На течение и исход коронавирусной пневмонии также, несомненно, повлияет общее состояние здоровье заболевшего человека — наличие хронических заболеваний, сопутствующего приема лекарств, вредных привычек. Также, как и при любой пневмонии, важна своевременность обращения за помощью и исключение самолечения.



Главный внештатный пульмонолог Минздрава, кандидат медицинских наук, заведующая отделом пульмонологии и хирургических методов лечения болезней органов дыхания РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии Елена Давидовская.

Поэтому то, что будет после выздоровления, зависит от того, какое сильное было поражение легких сразу, насколько организм человека мог с этим бороться и как отреагировала иммунная система. Последствия часто связаны именно с особенностями каждого конкретного организма. В большинстве случаев, к счастью, при нетяжелом течении после выздоровления рентгенологическая картина возвращается к норме, а функция легких восстанавливается полностью.

Однако может быть и другой вариант: у человека уже нет инфекции, он чувствует себя хорошо, но на контрольном рентгенологическом исследовании есть изменения, например остаточные интерстициальные изменения или участки фиброза. Интерстициальные изменения — это «остатки» воспаления, требующие более длительного времени для разрешения именно потому, что эта пневмония особенная. Воспаление затрагивает не только внутриальвеолярное пространство, то есть саму дыхательную поверхность легких, но и проникает глубже, в соединительнотканный каркас легких, и именно поэтому восстановление проходит медленнее.

Легкие — орган парный, с высокой компенсаторной способностью, поэтому если даже формируются не обширные, локальные участки фиброза, функция может не пострадать. Во всем мире все надеются, что такие ситуации будут разрешаться со временем, может быть, через три, может быть, через шесть месяцев, то есть структура легких будет медленно, но восстанавливаться. А значит, восстановится и эластичность, и газообменная функция легких.

И может быть третья, самая тяжелая ситуация, когда остаются и обширные рентгенологические изменения, и значимые функциональные, сохраняется снижение насыщения крови кислородом, что проявляется одышкой, слабостью, снижением переносимости физических нагрузок. Как правило, это бывает в тех случаях, когда все-таки формируются обширные участки пневмофиброза, затрагивающие до 50% и более легких. Если организму не хватает кислорода, это может стать дополнительным фактором риска прогрессирования имеющихся хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых.

В таких случаях понадобятся длительное и пристальное динамическое наблюдение, возможно, углубленное обследование и, что очень важно, постепенная, настойчивая, методичная реабилитация — физическая тренировка, особенная дыхательная гимнастика, полноценное питание, обязательная коррекция лечения сопутствующих хронических заболеваний, при необходимости дополнительная медикаментозная и не медикаментозная терапия.

«В любой ткани, которая теряет свою функциональную способность, выше риск развития новообразований»

— Что такое фиброз легких?

— Фиброз — это замещение любой функциональной ткани рубцом. Рубцовые изменения формируются за счет разрастания соединительной ткани, чаще всего в результате длительно текущего или хронического воспаления. Легко представить это на примере поверхностной раны, например, пореза кожи, который зажил без присоединения бактериальной инфекции. Через небольшое время мы и следа пореза не заметим, кожа на месте бывшего повреждения будет и внешне здоровой, и такой же эластичной как до травмы.





А вот если это была обширная рана, да еще она и нагноилась, то есть к ней присоединилась бактериальная инфекция, то высока вероятность, что останется шрам, то есть сформируется тот самый рубец — участок кожи, отличающийся внешне и потерявший свою эластичность. Вот этот вот рубец — такой визуальный аналог фиброзных изменений, которые могут происходить в любых органах и тканях, в том числе и в легких.

Повторюсь, что небольшой, локальный участок или даже участки фиброза, в легких может быть заметен при рентгенологическом исследовании, но, как правило, не повлияет на общую функцию легких и не изменит качество жизни человека. А вот там, где сформировался обширный, грубый фиброз, газообмен будет нарушен — и это скажется на состоянии человека.

— Фиброз может стать фактором риска развития со временем рака легкого?

— Хорошо известно, что в любой ткани, которая теряет свою функциональную способность, выше риск развития новообразований. И так везде: при циррозе печени — выше риск развития рака печени, при фиброзе легких — выше риск перерождения этой ткани в злокачественную. Здесь нет прямой, линейной зависимости, просто этот риск есть. Поэтому еще более важно в последующем исключить все провоцирующие факторы: курение, пребывание в загазованных помещениях и так далее.

— Какой «размер» фиброза будет чувствителен для человека?

— Все индивидуально. Но все же некоторые закономерности есть. Человек будет чувствовать это тогда, когда затронуто не менее 50% легких. Представьте, если произошла какая-нибудь катастрофа, и у человека проникающее ранение грудной клетки с поражением легкого, которое не удается сохранить и одно легкое удаляют. Но, как мы уже говорили, легкие — парный орган, и даже с одним легким человек продолжает дальше жить нормально, то есть у легких функциональный резерв очень большой. Но ситуация становится заметной, если это более 50% потерянной дыхательной поверхности. К счастью, это бывает редко.

— За счет физических нагрузок, еще каких-то методов и усердной работы, можно ли сделать так, чтобы этот фиброз как-то «рассосался»?

— Дело в том, что фиброзная ткань, как и любой рубец, не образуется за несколько дней, неделю и даже месяц. Остаточные изменения в легких, которые мы видим при рентгенологическом исследовании после COVID-инфекции, в большинстве случаев это еще не фиброзная ткань. Эти так называемые интерстициальные изменения отражают большую плотность «пропитанной» клетками воспаления легочной ткани, в которой еще полноценно не восстановлены вентиляция и кровообращение.

Именно в это время очень важна реабилитация — правильно подобранная дыхательная гимнастика, дозированная физическая нагрузка с постепенным увеличением объема, физиотерапевтические методы лечения. Здесь нельзя делать такие упражнения, которые увеличивают внутригрудное давление. Например, надувание шариков (которое все привыкли считать хорошей тренировкой для легких) категорически не подходит для реабилитации после COVID-пневмонии, потому что менее эластичная ткань легких, в которой воспаление еще не полностью разрешилось, может дополнительно травмироваться. Поэтому очень важно проговорить с врачом программу реабилитации и дыхательной гимнастики.

«Разовьется ли пневмония, зависит от пути заражения, вирусной нагрузки и иммунитета»

— Почему коронавирус в основном атакует легкие?

— Легкие являются лишь одной из мишеней для коронавируса. Но основной путь передачи инфекции — воздушно-капельный, делает их наиболее уязвимыми.

— От чего зависит, будет пневмония при коронавирусной инфекции или нет?

— Это невозможно предвидеть на 100%. Любое взаимодействие микроорганизма и организма человека зависит от двух составляющих — способности микроба вызывать болезнь и способности человека защищаться. В случае коронавируса с одной стороны имеют значение путь заражения и величина вирусной нагрузки и с другой — реактивность иммунной системы. Если иммунная защита сработала на уровне верхних дыхательных путей, все может обойтись симптомами простой ОРВИ — ринит, конъюнктивит, кашель, повышение температуры.





— За счет чего может быть ослаблена иммунная система?

— Большое значение имеет общее состояние здоровья. Причем значим не только сам факт наличия хронических заболеваний, но и степень их контроля (компенсации) в момент заболевания острой вирусной инфекцией. Ряд хронических заболеваний являются самостоятельными независимыми факторами риска как развития, так и тяжелого течения, и возможных осложнений COVID-19. Это сахарный диабет, нарушения жирового обмена (избыточный вес), сердечно-сосудистые заболевания, онкологические, гематологические, хронические заболевания органов дыхания, печени и почек, а также сопутствующая иммуносупрессивная терапия.

«У большинства, к счастью, легкие полностью восстанавливаются»

— При легком течении коронавирусной инфекции и отсутствии пневмонии, могут быть какие-то изменения в легких или нет?

— Легкое течение и подразумевает отсутствие пневмонии. Если течение было легким клинически и закончилось выздоровлением, никаких дополнительных углубленных обследований не требуется.

— Допустим, человек перенес коронавирусную инфекцию и у него была пневмония, как часто ему нужно делать КТ после выздоровления, чтобы наблюдать за этим процессом?

— В настоящее время информация по коронавирусу настолько обширна и быстро обновляется, что требует постоянного реагирования. Так и у нас в стране рекомендации по ведению пациентов с коронавирусной инфекцией обновлялись уже четыре раза. В последней редакции рекомендаций определены объем и сроки проведения контрольных обследований. В случаях перенесенной пневмонии это зависит от ее тяжести, наличия осложнений, в том числе степени дыхательной недостаточности. Кратность и объем обследования при динамическом наблюдении после COVID-19 определит врач.

— У ваших пациентов, которым уже делали контрольные исследования, остаточные явления в легких есть?

— Наши пациенты, перенесшие COVID-19 в марте-апреле, сейчас как раз приходят на контрольные исследования. И мы видим ровно то, о чем я говорила: у большинства, к счастью, все полностью проходит. В случаях, когда после перенесенной тяжелой пневмонии мы видим сохранившиеся изменения в легких, решение о периодичности наблюдения и обследований принимается индивидуально.

— Среди пациентов с тяжелыми пневмониями есть те, кто восстановился полностью?

— Да, и пациенты с тяжелыми пневмониями тоже полностью выздоравливают.





— За счет чего?

— Думаю, здесь повлиял комплекс причин: вовремя назначенное и хорошо сработавшее лечение, отсутствие или меньшее количество сопутствующих заболеваний и то, что так на инфекцию ответил организм: взаимоотношения микроб и организм человека закончились выздоровлением.

— Это как-тот зависит от возраста пациента?

— Если брать те данные, которые есть в мире, то существует несколько описанных групповых наблюдений, где говорят, что в возрасте до 50 лет больший процент исходов с полным разрешением. Но, думаю, все-таки большая вероятность, что имеет значение не цифра, обозначающая возраст, а комплекс причин, которые мы уже многократно упоминали.

«В структуре всех COVID-пневмоний не более 10% тяжелых»

— Если у человека была тяжелая пневмония и тяжелое течение коронавирусной инфекции, то он обязательно был на ИВЛ?

— В структуре всех COVID-пневмоний не более 10% тяжелых, и только примерно каждая пятая из тяжелых может проходить через ИВЛ. То есть далеко не все пациенты с тяжелым течением пневмонии нуждаются в ИВЛ.

— Все-таки есть вероятность повторного заражения коронавирусом?

— Весь мир задается сейчас этим вопросом в том числе, когда описываются случаи повторных клинических проявлений инфекции или когда повторно лабораторно обнаруживается вирус. Повторное ли это заражение другим вариантом вируса, вирусоносительство или реактивация инфекции? Ответы на эти вопросы впереди.





— Посоветуйте, пожалуйста, что люди сами могут сделать в повседневной жизни после пневмонии, чтобы восстановиться?

— Восстановление после острого инфекционного заболевания, в том числе после пневмонии, включает несколько составляющих. Первое — это полноценное питание и режим. Также важен здоровый образ жизни и постепенные физические нагрузки. Если у человека есть уже хронические заболевания, то здесь принципиально важно вернуться к тому, чтобы полностью их контролировать. COVID-инфекция многолика, она поражает и легкие, и сосуды, поэтому если у человека повышенное давление, то он должен следить за давлением, если астма, то он должен использовать все предписанное лечение. Хронические заболевания нельзя сбрасывать со счетов — острая инфекция прошла, а они остались на всю жизнь.

И еще одна важная составляющая: подумать о будущем, что есть и другие инфекции кроме коронавируса, в том числе более частые, приходящие к нам каждый год. Коронавирус не отменяет вакцинацию против гриппа, а также, по показаниям, пневмококковой вакциной.