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Мнение: Главная президентская газета разжигает социальную вражду

23.07.2020 15:30 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правозащитник Олег Волчек предлагает оппонентам власти подать заявление в прокуратуру за разжигание социальной вражды.

Мнение: Главная президентская газета разжигает социальную вражду
Колумнист органа президентской администрации Андрей Муковозчик отметился в очередной раз. На сей раз – колонкой о том, что оппоненты Лукашенко готовят в Беларуси «цветную революцию». Символ объединенного штаба трех кандидатов («знак победа-сердце-кулак») с нацистским приветствием «зиг хайль», а сторонников перемен с «маргиналами-бандеровцами».

«Вы готовы к тому, что в вашей семье, в вашем доме, в вашем окружении кого-то не станет? Готовьтесь, - вещает Муковозчик. - Могут даже убить, а скорее всего, убьют обязательно – без этого бабий бунт до цветной революции не дорастет. И, скорее всего, убьют свои же: провокация для мятежа – это альфа и омега».

По словам Муковозчика, под видом демократии в Беларуси «готовятся мятежи, бунты, погромы и силовой захват власти».

Ситуацию «Белорусскому партизану» прокомментировал руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек.

- Здесь явно прослеживается разжигание социальной вражды. Автор указывает, что в объединенном штабе Бабарико, Цепкало и Тихановской есть некие организованные группы, которые якобы готовят убийства. Напоминание про «цинковые гробы», «убьют точно» - это уже не журналистика, это оружие запугивания.

Насколько действенны подобные угрозы революцией? Революции не организовывают, революции сами приходят в страны, где отсутствует право. К сожалению, в Беларуси власть невозможно изменить через выборы. 

Больше всего меня пугают допущения, что кто-то готов стрелять. На улицу вышла не старая оппозиция – вышел весь народ, а еще точнее – новое поколение молодых людей, не знающих жизни без Лукашенко. Это поколение уже поняло, что страна идет в тупик. 

Во время президентских выборов устраиваются военные учения, проводятся военные сборы – с какой целью?

Цель статьи – запугать людей. Такие же материалы СБ публиковала и в 2010 году, однако народ не побоялся и пришел на Площадь. С приближением августа на улицы будет выходить все больше и больше людей, и 9 августа могут выйти и 100 тысяч, и 200 тысяч человек. 

Люди поставлены в условия, когда даже выживание является серьезной проблемой. Из-за неграмотной политики властей во время эпидемии коронавируса люди лишены возможности выезжать за границу, чтобы зарабатывать на жизнь, и ЕС, и даже Россия не скоро откроют границы с Беларусью. 

Более того, власть не ожидала, что на первый план борьбы с режимом выйдет тройка женщин. Лукашенко и спецслужбы растеряны: с одной стороны, они должны реагировать, чтобы не показывать слабость, но тогда женщин надо садить. За что? 

Белорусы самоорганизовываются и сами ищут механизмы защиты своих голосов. Никто их не накручивает.

Будут ли стрелять? Не каждому сотруднику милиции выдадут боевое оружие, поскольку нет уверенности: будет он стрелять в протестующих или развернет оружие в противоположную сторону? 

А во-вторых, у населения нет никакого оружия – все контролирует государство. Но если спецслужбы устроят провокации, как это произошло в Минске 14 июля, люди будут вынуждены отбивать своих родных, друзей, соседей от "титушек". 

Демократические силы, штабы кандидатов должны отреагировать на выпад «СБ. Беларусь сегодня», и подать в прокуратуру заявление за разжигание социальной вражды. В статье Муковозчика содержатся все признаки разжигания социальной вражды. 

Разбираться должна прокуратура. Но если нет официальных обращений, никто не станет заниматься этим делом. А подобные материалы продолжат выходить по нарастающей.

Муковозчик говорит про вооруженные формирования – значит, должен доказать это утверждение фактами, обвиняешь штаб Бабарико в подготовке захвата власти неконституционным путем – докажи фактами.
 
Теги: Минск
 
 
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Правозащитник Олег Волчек предлагает оппонентам власти подать заявление в прокуратуру за разжигание социальной вражды.
 
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