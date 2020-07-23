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В Беларуси 66 688 случаев COVID-19. Прирост за сутки - 167 новых инфицированных
23.07.2020 14:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси 66 688 случаев COVID-19 с начала пандемии. Об этом сообщает Минздрав в своем
Выздоровели и выписаны 59 439 пациентов (плюс 378 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умер 519 пациентов (плюс шесть за последние сутки).
То есть сейчас с разными формами COVID-19 в стране 6730 человек.
Всего проведено 1 219 705 тестов (плюс 10 305 за последние сутки). Процент положительных — 1,6. Ранее литовский профессор Саулюс Чаплинскас
Ранее глава Минздрава Владимир Караник
Тем временем 22 июля Лидия Ермошина
Интересно, что в объяснении Минздрава говорится о контактах второго уровня, хотя на данный момент они не должны находиться в изоляции и за ними не устанавливается наблюдение. Исключение — дети до 10 лет, им
Что касается приезжающих из-за границы, на данный момент только одна страна-соседка в списке государств, после посещения которых нужно уходить на 14-дневный карантин. Это Украина. Недавно Минздрав Беларуси обновил
В Минздраве Беларуси
По прогнозам экспертов, вторая волна в Беларуси
— Вирус так мутирует, что начинают превалировать те штаммы, которыми человек быстрее заражается. Но пока неясно, болезнь будет протекать тяжелее или нет. Опираясь на сходство с другими коронавирусами, похоже, что иммунитет у переболевших ослабевает и через три месяца резко падает количество антител. И возникает вопрос, хватит ли иммунитета будущей зимой тем, кто переболел первым? — говорит литовский профессор Саулюс Чаплинскас.
Борьба с коронавирусом обошлась бюджету страны почти в полмиллиарда рублей,
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Об этом сообщает Минздрав в своем телеграм-канале.
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