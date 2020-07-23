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В Беларуси 66 688 случаев COVID-19. Прирост за сутки - 167 новых инфицированных

23.07.2020 14:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси 66 688 случаев COVID-19 с начала пандемии. Об этом сообщает Минздрав в своем телеграм-канале. Прирост за сутки — 167 новых инфицированных.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Выздоровели и выписаны 59 439 пациентов (плюс 378 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 519 пациентов (плюс шесть за последние сутки).

То есть сейчас с разными формами COVID-19 в стране 6730 человек.

Всего проведено 1 219 705 тестов (плюс 10 305 за последние сутки). Процент положительных — 1,6. Ранее литовский профессор Саулюс Чаплинскас заявлял, что страна справляется с эпидемией, когда количество положительных от всех протестированных в день не больше 3%.

Ранее глава Минздрава Владимир Караник рассказал, что ситуация с коронавирусом стабилизировалась. Снижается не только число инфицированных, но и пациентов с диагнозом «пневмония».

Тем временем 22 июля Лидия Ермошина заявила, что около 41 тысячи белорусов являются контактами первого уровня либо заражены COVID-19 и находятся на карантине — и это не считая тех, кто в настоящее время в больницах. Минздрав такие впечатляющие цифры объяснил тем, что речь идет не только об инфицированных, но и о тех, кто на карантине как контакты первого и второго уровней, и тех, кто вернулся из стран с неблагоприятной эпидобстановкой.

Интересно, что в объяснении Минздрава говорится о контактах второго уровня, хотя на данный момент они не должны находиться в изоляции и за ними не устанавливается наблюдение. Исключение — дети до 10 лет, им должны сделать тест.

Что касается приезжающих из-за границы, на данный момент только одна страна-соседка в списке государств, после посещения которых нужно уходить на 14-дневный карантин. Это Украина. Недавно Минздрав Беларуси обновил перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19. В ведомстве напомнили, что в отношении тех, кто прибыл в Беларусь из стран, исключенных из данного перечня, дальнейшее нахождение в самоизоляции не требуется. В списке перечислены 105 стран.

В Минздраве Беларуси не исключают возможности второй волны COVID-19. Но министр здравоохранения Владимир Караник надеется, что накопленный опыт пойдет на пользу, поэтому система здравоохранения будет к новой волне готова гораздо лучше, чем к первой.

По прогнозам экспертов, вторая волна в Беларуси может начаться уже в сентябре.

—  Вирус так мутирует, что начинают превалировать те штаммы, которыми человек быстрее заражается. Но пока неясно, болезнь будет протекать тяжелее или нет. Опираясь на сходство с другими коронавирусами, похоже, что иммунитет у переболевших ослабевает и через три месяца резко падает количество антител. И возникает вопрос, хватит ли иммунитета будущей зимой тем, кто переболел первым? — говорит литовский профессор Саулюс Чаплинскас.

Борьба с коронавирусом обошлась бюджету страны почти в полмиллиарда рублей, рассказал президент Беларуси Александр Лукашенко.

 
 
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Об этом сообщает Минздрав в своем телеграм-канале.
 
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