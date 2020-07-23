ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Караник VS Ермошина

23.07.2020 15:30 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Центризбирком ограничил количество наблюдателей под предлогом «сложной эпидемиологической ситуации». Но…

В качестве обоснования Лидия Ермошина использовала данные Министерства здравоохранения, согласно которым около 41 тысячи белорусов являются контактами первого уровня либо заражены COVID-19 и находятся на карантине.

Минздрав, в свою очередь, пояснил:

– Озвученные ЦИК данные касаются лиц, которые на сегодняшний день находятся под всеми видами медицинского наблюдения. В эту группу входят инфицированные COVID-19 пациенты (в том числе находящиеся в стационарах), контакты первого уровня (которые не болеют, но находятся на домашнем карантине, так как могут быть переносчиками заболевания), контакты второго уровня и еще одна группа – граждане, вернувшиеся из стран с неблагоприятной эпидобстановкой.

То есть значительную часть из 41 тысячи (скорее всего, больше половины) составляют контакты второго уровня, которым сейчас даже карантин не прописан.

А ближе к вечеру министр здравоохранения Владимир Караник де-факто опроверг тезис о «сложной эпидемиологической ситуации», назвав её «стабильной». По его словам, число инфицированных снижается, количество больных пневмониями – тоже.

"Уменьшается количество госпитализированных пациентов, уменьшается количество пациентов, которые проходят лечение на амбулаторном этапе. И эта ситуация свойственна для всех регионов",  - заявил Владимир Караник

Так или иначе, едва ли люди из «группы риска» начнут массово осуществлять контроль за выборами. В крайнем случае, у наблюдателей можно было потребовать справку, что они в списках «коронавирусных» не значатся. Но вместо этого Центризбирком просто отсекает огромное количество желающих проследить за процессом. Потому как есть что скрывать.


…И, кстати, если у нас эпидемиологическая ситуация всё-таки «сложная», то нужно не наблюдателей сокращать, а выборы переносить.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Центризбирком ограничил количество наблюдателей под предлогом «сложной эпидемиологической ситуации». Но…
 
Новости дня
Новости
 
КХЛ допускает перенос старта сезона в случае резкого ухудшения эпидемиологической ситуации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

22.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика