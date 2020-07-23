ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

КХЛ допускает перенос старта сезона в случае резкого ухудшения эпидемиологической ситуации

23.07.2020 15:30 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Континентальная хоккейная лига рассмотрит перенос старта регулярного чемпионата сезона-2020/21 только в случае резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в стране, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе КХЛ.




"Эта дата (2 сентября) остается основной для лиги и клубов, с расчетом на нее подготовлен календарь чемпионата. В то же время приоритетом для лиги было и остается здоровье всех участников чемпионата. КХЛ совместно с клубами делает все возможное для того, чтобы не допустить переноса старта регулярного сезона. Только резкое ухудшение эпидемиологической ситуации в стране может оказать влияние на дату старта", - заявил собеседник агентства.

В КХЛ подчеркнули, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в клубах отслеживается медицинским управлением лиги в режиме онлайн.

"Клубы придерживаются рекомендаций, разработанных КХЛ, и предпринимают необходимые меры профилактики коронавирусной инфекции", - отмечается в сообщении.

"Для игроков с подтвержденным положительным анализом на COVID-19 соблюдается карантинный режим, тестирование хоккеистов и других сотрудников клубов проводится на регулярной основе. Клубы оперативно меняют предсезонные планы, исходя из сложившейся ситуации. При этом предсезонная подготовка идет с учетом того, что регулярный чемпионат начнется 2 сентября 2020 года", - добавили в лиге.

Ранее сообщалось о вспышках коронавируса в омском" Авангарде ", московских "Спартаке" и ЦСКА, а также в фарм-клубе столичного" Динамо ".

Из-за пандемии коронавируса не был доигран предыдущий сезон в КХЛ.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Континентальная хоккейная лига рассмотрит перенос старта регулярного чемпионата сезона-2020/21 только в случае резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в...
 
Новости дня
Новости
 
Коронавирус в Беларуси: Минздрав опубликовал данные на 23 июля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

22.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика