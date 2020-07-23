ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

О предупреждении производственного травматизма при проведении работ по уборке зерновых культур

23.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Клiч Радзiмы  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Клiч Радзiмы

О предупреждении производственного травматизма при проведении работ по уборке зерновых культурНесмотря на принимаемые меры по обеспечению здоровых и безопасных условий труда в организациях агропромышленного комплекса республики, продолжают иметь место несчастные случаи на производстве в период массовых сельскохозяйственных работ.

По оперативным данным Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты в 2019 году в период проведения работ по уборке зерновых культур два работника погибли, пять – получили тяжелые производственные травмы.

Несчастный случай со смертельным исходом произошел 24 августа 2019 г. с работающим, выполнявшим работы по уборке зерновых и зернобобовых культур по гражданско-правовому договору, заключенному с Чашникским коммунальным унитарным сельскохозяйственным предприятием «Кащинское» Витебской области.

В этот день потерпевший производил уборку зерновых культур комбайном зерноуборочным самоходным КЗС-1218 «Палессе GS12». В какой-то момент он покинул кабину комбайна, не заглушив при этом двигатель, и попытался устранить забивание и техническую неисправность жатки, в результате чего был затянут рабочими органами в жатку, а затем и в наклонную камеру.

В действиях потерпевшего усматривается нарушение требований инструкции по охране труда, предусматривающей отключение двигателя комбайна при любых проводимых на комбайне регулировках, устранениях неисправностей оборудования, механизмов.

При аналогичных обстоятельствах 1 августа 2019 г. тяжелую производственную травму получил тракторист-машинист сельскохозяйственного производства коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Высокий» Рогачевского района Гомельской области.

В ходе уборки зерновых культур в жатке комбайна зерноуборочного самоходного КЗС-1218 «Палессе GS12» между наклонной камерой и шнеком произошло забивание соломой. Потерпевший выключил привод молотильного барабана и привод жатки, но не остановил двигатель комбайна, чем нарушил требования инструкции по охране труда. Для очистки жатки он поставил левую ногу в промежуток между мотовилом и шнеком и начал вытаскивать солому руками. В это время шнек начал вращаться, и нога соскользнула под шнек, в результате чего была травмирована.

Одним из распространенных видов происшествий в период уборочной кампании 2019 года явилось падение потерпевших с высоты (находясь на кабинах и прицепах автомобилей, сельскохозяйственной техники).

Так, несчастный случай, приведший к тяжелой производственной травме, произошел 24 июля 2019 г. с водителем автомобиля открытого акционерного общества «Лида-агротехсервис» Лидского района Гродненской области.

В этот день потерпевший на автомобиле МАЗ-555142 с прицепом осуществлял отвозку зерна с зерносушильных комплексов на перерабатывающие предприятия.

При выполнении очередного рейса во время ожидания загрузки потерпевший вышел из кабины автомобиля с целью свернуть тент на прицепе. В связи с отсутствием лестницы он по имеющимся на прицепе металлическим скобам поднялся на левый борт и, стоя на краю борта, начал сворачивать тент. В какой-то момент водитель потерял равновесие и упал на землю с высоты 2,8 метра.

В ходе проведения расследования установлено, что в нарушение требований инструкций по охране труда потерпевший, зная установленный порядок выполнения работ по снятию и установке тента, обнаружив отсутствие лестницы, не поставил об этом в известность своего непосредственного руководителя, приступил к сворачиванию тента без применения приставной лестницы, в результате чего получил тяжелую травму.

30 июля 2019 г. падение с прицепа автомобиля МАЗ 551605-275 привело к травмированию водителя автомобиля сельскохозяйственного унитарного предприятия «Полесье-Агроинвест» Петриковского района Гомельской области.

При разравнивании лопатой зерна в прицепе, двигаясь от заднего борта к переднему, левая нога потерпевшего завязла в зерне, в результате чего он потерял равновесие и упал на асфальтированную площадку.

Следует отметить, что локальными правовыми актами обязанность водителя автомобиля по разравниванию зерна не предусмотрена.

29 июля 2019 г. тяжелую производственную травму получил тракторист-машинист сельскохозяйственного производства сельскохозяйственного производственного кооператива «Маяк Браславский» Браславского района Витебской области.

В этот день потерпевший на комбайне зерноуборочном КЗС-10К «Полесье-10К» осуществлял уборку тритикале. Во время работы комбайна произошло срабатывание сигнализации, свидетельствующее о наполнении бункера зерном. Потерпевший решил убедиться, что бункер заполнен полностью, для чего он поднялся на специальный приступок и увидел, что между створками бункера зажата ветка дерева. Для ее освобождения тракторист поднялся на крышу комбайна. Взяв ветку в правую руку, он размахнулся и отбросил ее в сторону, потеряв при этом равновесие, в результате чего упал на землю.

Инструкцией по охране труда, в объеме которой тракторист проходил инструктажи, предусмотрено, что обо всех внештатных ситуациях, возникающих в процессе работы, необходимо сообщать непосредственному руководителю или ответственному за исправное состояние сельскохозяйственной техники. Вместе с тем указанное требование потерпевший не выполнил.

Необходимо обратить внимание, что наряду с нарушениями требований охраны труда несоблюдение пожарной и электробезопасности также приводит к несчастным случаям на производстве.

Так, 23 августа 2019 г. погиб тракторист-машинист сельскохозяйственного производства сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз «Родина» Белыничского района Могилевской области.

В нарушение требований инструкции по охране труда потерпевший остановил комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-1218А-1-02 «Палессе GS12 А1» непосредственно под высоковольтной линией электропередач ВЛ-110 кВ и поднялся на его верхнюю часть. Находясь вблизи ниши, образованной шнеком для выгрузки зерна и элементами выхлопной системы комбайна, приблизился на недопустимое расстояние к проводу высоковольтной линии, находящемуся под напряжением, в результате чего был смертельно поражен электрическим током.

Несчастный случай, приведший к тяжелой производственной травме, произошел 27 июля 2019 г. с трактористом-машинистом сельскохозяйственного производства открытого акционерного общества «Кормаагросервис» Кормянского района Гомельской области.

При попытке потушить возгорание моторного отсека комбайна зерноуборочного «АКРОС 530» потерпевший потерял равновесие и упал на землю, получив закрытые оскольчатые переломы обеих пяточных костей.

По результатам проведенного специального расследования установлено, что в организации не обеспечена обязательная подготовка работников (в частности, привлекаемых к уборке урожая зерновых культур) по пожарно-техническому минимуму.

Проведенный анализ причин показал, что в 85 процентах несчастных случаев травмирование потерпевших обусловлено исключительно несоблюдением ими требований локальных правовых актов по охране труда, трудовой и производственной дисциплины. Зачастую это касается и опытных работников, которые считают, что они профессионалы своего дела, и начинают пренебрегать требованиями безопасности.

В целях недопущения несчастных случаев на производстве в период уборки зерновых культур Департамент полагает целесообразным рекомендовать:

  1. Управлению по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома:

провести анализ производственного травматизма при уборке зерновых культур в 2019 году и выработать действенные меры по его профилактике;

потребовать от руководителей организаций ужесточить контроль за исполнением должностными лицами и работниками обязанностей, определенных законодательством, а также принять должные меры по реализации требований Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины», Декрета Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2014 г. № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций».

  1. Руководителям организаций агропромышленного комплекса:

довести до сведения заинтересованных информацию об имевших место в 2019 году несчастных случаях, происшедших при проведении уборочных работ;

провести необходимые инструктажи по охране труда с работниками, привлекаемыми к работам по уборке зерновых, в том числе и сторонних организаций, а также проверить их знания;

обеспечить работников, занятых выполнением уборочных работ,  специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными законодательством нормами;

назначить должностных лиц, ответственных за обеспечение здоровых  и безопасных условий труда на рабочих местах;

обеспечить безусловное соблюдение требований Правил по охране труда при производстве и послеуборочной обработке продукции растениеводства, утвержденных постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 15 апреля 2008 г. № 36;

провести комиссионный осмотр и приемку в эксплуатацию зерноуборочной и зерноочистительной техники с составлением актов их технического состояния. Укомплектовать зерноуборочные комбайны и зерносушильные комплексы первичными средствами пожаротушения, медицинскими аптечками и исправным набором инструментов;

исключить случаи допуска к эксплуатации тракторов, сельскохозяйственных машин и агрегатов, не отвечающих требованиям безопасности, не прошедших государственный технический осмотр;

техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники производить в соответствии с требованиями эксплуатационных документов организаций-изготовителей, Правил по охране труда при ремонте, техническом обслуживании и постановке на хранение сельскохозяйственных машин, агрегатов и оборудования, утвержденных постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 25 февраля 2008 г. № 14;

провести осмотры состояния производственных зданий  и сооружений зерносушильных комплексов, складов для хранения зерна и других сооружений с оформлением соответствующих актов;

усилить контроль за состоянием трудовой и производственной дисциплины, соблюдением работающими требований локальных правовых актов по охране труда;

приостанавливать работы в случаях возникновения опасности  жизни  работникам, нарушения требований безопасности и несоблюдения ими трудовой и производственной дисциплины;

не допускать к работе (отстранять от работы) работников, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, не прошедших в установленном порядке медицинский осмотр, обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда, а также не обеспеченных или не применяющих средства индивидуальной защиты.

 

Заместитель начальника Глубокского

межрайонного отдела Витебского областного

управления Департамента государственной

инспекции труда                                                                 И.И.Снарский

 

Главный специалист управления по труду,

занятости и социальной защите райисполкома              А.В.Рудак

Comments are closed.

« Намеснік старшыні райвыканкама Юрый Васілеўскі сустрэўся з калектывам шаркаўшчынскага ўчастка паштовай сувязі
Руководство района поздравило с юбилеем Валентину Васильевну Гуйдо »
Новости дня
Новости
 
Лукашенко: Беларусь потратила $200 миллионов на борьбу с COVID-19
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

22.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика