О предупреждении производственного травматизма при проведении работ по уборке зерновых культур

Источник материала: Клiч Радзiмы

Несмотря на принимаемые меры по обеспечению здоровых и безопасных условий труда в организациях агропромышленного комплекса республики, продолжают иметь место несчастные случаи на производстве в период массовых сельскохозяйственных работ.

По оперативным данным Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты в 2019 году в период проведения работ по уборке зерновых культур два работника погибли, пять – получили тяжелые производственные травмы.

Несчастный случай со смертельным исходом произошел 24 августа 2019 г. с работающим, выполнявшим работы по уборке зерновых и зернобобовых культур по гражданско-правовому договору, заключенному с Чашникским коммунальным унитарным сельскохозяйственным предприятием «Кащинское» Витебской области.

В этот день потерпевший производил уборку зерновых культур комбайном зерноуборочным самоходным КЗС-1218 «Палессе GS12». В какой-то момент он покинул кабину комбайна, не заглушив при этом двигатель , и попытался устранить забивание и техническую неисправность жатки, в результате чего был затянут рабочими органами в жатку, а затем и в наклонную камеру.

В действиях потерпевшего усматривается нарушение требований инструкции по охране труда, предусматривающей отключение двигателя комбайна при любых проводимых на комбайне регулировках, устранениях неисправностей оборудования, механизмов.

При аналогичных обстоятельствах 1 августа 2019 г. тяжелую производственную травму получил тракторист-машинист сельскохозяйственного производства коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Высокий» Рогачевского района Гомельской области.

В ходе уборки зерновых культур в жатке комбайна зерноуборочного самоходного КЗС-1218 «Палессе GS12» между наклонной камерой и шнеком произошло забивание соломой. Потерпевший выключил привод молотильного барабана и привод жатки, но не остановил двигатель комбайна, чем нарушил требования инструкции по охране труда. Для очистки жатки он поставил левую ногу в промежуток между мотовилом и шнеком и начал вытаскивать солому руками. В это время шнек начал вращаться, и нога соскользнула под шнек, в результате чего была травмирована.

Одним из распространенных видов происшествий в период уборочной кампании 2019 года явилось падение потерпевших с высоты (находясь на кабинах и прицепах автомобилей, сельскохозяйственной техники).

Так, несчастный случай, приведший к тяжелой производственной травме, произошел 24 июля 2019 г. с водителем автомобиля открытого акционерного общества «Лида-агротехсервис» Лидского района Гродненской области.

В этот день потерпевший на автомобиле МАЗ-555142 с прицепом осуществлял отвозку зерна с зерносушильных комплексов на перерабатывающие предприятия.

При выполнении очередного рейса во время ожидания загрузки потерпевший вышел из кабины автомобиля с целью свернуть тент на прицепе. В связи с отсутствием лестницы он по имеющимся на прицепе металлическим скобам поднялся на левый борт и, стоя на краю борта, начал сворачивать тент. В какой-то момент водитель потерял равновесие и упал на землю с высоты 2,8 метра.

В ходе проведения расследования установлено, что в нарушение требований инструкций по охране труда потерпевший, зная установленный порядок выполнения работ по снятию и установке тента, обнаружив отсутствие лестницы, не поставил об этом в известность своего непосредственного руководителя, приступил к сворачиванию тента без применения приставной лестницы, в результате чего получил тяжелую травму.

30 июля 2019 г. падение с прицепа автомобиля МАЗ 551605-275 привело к травмированию водителя автомобиля сельскохозяйственного унитарного предприятия «Полесье-Агроинвест» Петриковского района Гомельской области.

При разравнивании лопатой зерна в прицепе, двигаясь от заднего борта к переднему, левая нога потерпевшего завязла в зерне, в результате чего он потерял равновесие и упал на асфальтированную площадку.

Следует отметить, что локальными правовыми актами обязанность водителя автомобиля по разравниванию зерна не предусмотрена.

29 июля 2019 г. тяжелую производственную травму получил тракторист-машинист сельскохозяйственного производства сельскохозяйственного производственного кооператива «Маяк Браславский» Браславского района Витебской области.

В этот день потерпевший на комбайне зерноуборочном КЗС-10К «Полесье-10К» осуществлял уборку тритикале. Во время работы комбайна произошло срабатывание сигнализации, свидетельствующее о наполнении бункера зерном. Потерпевший решил убедиться, что бункер заполнен полностью, для чего он поднялся на специальный приступок и увидел, что между створками бункера зажата ветка дерева. Для ее освобождения тракторист поднялся на крышу комбайна. Взяв ветку в правую руку, он размахнулся и отбросил ее в сторону, потеряв при этом равновесие, в результате чего упал на землю.

Инструкцией по охране труда, в объеме которой тракторист проходил инструктажи, предусмотрено, что обо всех внештатных ситуациях, возникающих в процессе работы, необходимо сообщать непосредственному руководителю или ответственному за исправное состояние сельскохозяйственной техники. Вместе с тем указанное требование потерпевший не выполнил.

Необходимо обратить внимание, что наряду с нарушениями требований охраны труда несоблюдение пожарной и электробезопасности также приводит к несчастным случаям на производстве.

Так, 23 августа 2019 г. погиб тракторист-машинист сельскохозяйственного производства сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз «Родина» Белыничского района Могилевской области.

В нарушение требований инструкции по охране труда потерпевший остановил комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-1218А-1-02 «Палессе GS12 А1» непосредственно под высоковольтной линией электропередач ВЛ-110 кВ и поднялся на его верхнюю часть. Находясь вблизи ниши, образованной шнеком для выгрузки зерна и элементами выхлопной системы комбайна, приблизился на недопустимое расстояние к проводу высоковольтной линии, находящемуся под напряжением, в результате чего был смертельно поражен электрическим током.

Несчастный случай, приведший к тяжелой производственной травме, произошел 27 июля 2019 г. с трактористом-машинистом сельскохозяйственного производства открытого акционерного общества «Кормаагросервис» Кормянского района Гомельской области.

При попытке потушить возгорание моторного отсека комбайна зерноуборочного «АКРОС 530» потерпевший потерял равновесие и упал на землю, получив закрытые оскольчатые переломы обеих пяточных костей.

По результатам проведенного специального расследования установлено, что в организации не обеспечена обязательная подготовка работников (в частности, привлекаемых к уборке урожая зерновых культур) по пожарно-техническому минимуму.

Проведенный анализ причин показал, что в 85 процентах несчастных случаев травмирование потерпевших обусловлено исключительно несоблюдением ими требований локальных правовых актов по охране труда, трудовой и производственной дисциплины. Зачастую это касается и опытных работников, которые считают, что они профессионалы своего дела, и начинают пренебрегать требованиями безопасности.

В целях недопущения несчастных случаев на производстве в период уборки зерновых культур Департамент полагает целесообразным рекомендовать:

Управлению по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома:

провести анализ производственного травматизма при уборке зерновых культур в 2019 году и выработать действенные меры по его профилактике;

потребовать от руководителей организаций ужесточить контроль за исполнением должностными лицами и работниками обязанностей, определенных законодательством, а также принять должные меры по реализации требований Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины», Декрета Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2014 г. № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций».

Руководителям организаций агропромышленного комплекса:

довести до сведения заинтересованных информацию об имевших место в 2019 году несчастных случаях, происшедших при проведении уборочных работ;

провести необходимые инструктажи по охране труда с работниками, привлекаемыми к работам по уборке зерновых, в том числе и сторонних организаций, а также проверить их знания;

обеспечить работников, занятых выполнением уборочных работ, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными законодательством нормами;

назначить должностных лиц, ответственных за обеспечение здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах;

обеспечить безусловное соблюдение требований Правил по охране труда при производстве и послеуборочной обработке продукции растениеводства, утвержденных постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 15 апреля 2008 г. № 36;

провести комиссионный осмотр и приемку в эксплуатацию зерноуборочной и зерноочистительной техники с составлением актов их технического состояния. Укомплектовать зерноуборочные комбайны и зерносушильные комплексы первичными средствами пожаротушения, медицинскими аптечками и исправным набором инструментов;

исключить случаи допуска к эксплуатации тракторов, сельскохозяйственных машин и агрегатов, не отвечающих требованиям безопасности, не прошедших государственный технический осмотр;

техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники производить в соответствии с требованиями эксплуатационных документов организаций-изготовителей, Правил по охране труда при ремонте, техническом обслуживании и постановке на хранение сельскохозяйственных машин, агрегатов и оборудования, утвержденных постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 25 февраля 2008 г. № 14;

провести осмотры состояния производственных зданий и сооружений зерносушильных комплексов, складов для хранения зерна и других сооружений с оформлением соответствующих актов;

усилить контроль за состоянием трудовой и производственной дисциплины, соблюдением работающими требований локальных правовых актов по охране труда;

приостанавливать работы в случаях возникновения опасности жизни работникам, нарушения требований безопасности и несоблюдения ими трудовой и производственной дисциплины;

не допускать к работе (отстранять от работы) работников, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, не прошедших в установленном порядке медицинский осмотр, обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда, а также не обеспеченных или не применяющих средства индивидуальной защиты.

Заместитель начальника Глубокского

межрайонного отдела Витебского областного

управления Департамента государственной

инспекции труда И.И.Снарский

Главный специалист управления по труду,

занятости и социальной защите райисполкома А.В.Рудак