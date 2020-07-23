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Андрей Стась: у меня все нормально пока. Что касается ребят, надеюсь, они скоро выздоровеют и все будет в порядке
23.07.2020 18:42 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Форвард "Авангарда" Андрей Стась рассказал о тренировках в условиях вспышки коронавируса в команде.
У меня все нормально пока. Что касается ребят, надеюсь, они скоро выздоровеют и все будет в порядке. Надеюсь, все пройдет бессимптомно и без осложнений. Тренировочный процесс продолжается, работаем над какими-то деталями. Нас осталось совсем немного, но стараемся время использовать правильно. Новички начинают нарабатывать детали, — цитирует Стася
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Андрей Стась: у меня все нормально пока. Что касается ребят, надеюсь, они скоро выздоровеют и все будет в порядке
Форвард "Авангарда" Андрей Стась рассказал о тренировках в условиях вспышки коронавируса в команде.
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