Андрей Стась: у меня все нормально пока. Что касается ребят, надеюсь, они скоро выздоровеют и все будет в порядке

У меня все нормально пока. Что касается ребят, надеюсь, они скоро выздоровеют и все будет в порядке. Надеюсь, все пройдет бессимптомно и без осложнений. Тренировочный процесс продолжается, работаем над какими-то деталями. Нас осталось совсем немного, но стараемся время использовать правильно. Новички начинают нарабатывать детали, — цитирует Стасясо ссылкой на пресс-службу "Авангарда".