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Гурков об акции солидарности: «Чувство иллюзорного объединения. Ветер перемен какой-то»
23.07.2020 18:58 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Многократный чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу Виталий Гурков на
- На выборы пойдешь?
– Обязательно. Я никогда раньше не ходил. Мне интересно.
- Определился с кандидатом?
– Посмотрим. Дотянуть бы до самого дня. Посмотрим, что там у нас будет с кандидатами.
- Как тебе нынешняя обстановка?
– Нагнетает. Честно говоря, мне очень не нравится то, что происходит. Люди устают уже от количества информации, которую получают, от количества негатива. Уже просто перестают следить за тем, что происходит.
- Для кого это выгодно?
– Не знаю. Наверное, для того, кто это все делает.
- У тебя есть прогноз того, что случится 9-го августа?
– Да. Победит сильнейший! У-у-у-у! Все как в спорте.
- Ты ходил на акцию поддержки Бабарико?
– Да, я был на акции солидарности.
- В автозаке не катался?
– Я катался в автозаке, когда был достаточно юным после концерта группы «Король и Шут». Мне не понравилось.
- Как тебе атмосфера на акции поддержки?
– Чувство иллюзорного объединения. Ветер перемен какой-то.
- Иллюзорного?
– Да. И ветер такой себе.
- Ты не веришь, что перемены будут?
– Будут. Но не так… Все будет, но не сразу. Не жду, что у нас будет новый президент.
- Что тебе нравится в политике нынешнего президента?
– Мне нравится спортивная движуха. Несмотря на коронавирус, у нас столько соревнований: и хоккей был, и за футболом нашим весь мир смотрел, и Европейские игры у нас были, и чемпионат мира по хоккею, сколько настроилось спортивных сооружений. По спорту вопросов вообще нет. На государственном уровне спорт поддерживается очень серьезно. В Европе так не относятся к этому.
- А твои 600 рублей оклада?
– А это мое уже… Это же сложные дела, это не олимпийский вид спорта, есть моменты.
- Насколько белорусы счастливы?
– Наверное, на процента три. Недавно заходил в цветочный магазин, мне предложили скидку 3 процента. Я немножко сокрушился, – сказал Гурков.
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Многократный чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу Виталий Гурков на канале «Жизнь-малина» поделился мнением о ситуации вокруг выборов в Беларуси.
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