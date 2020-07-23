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Гурков об акции солидарности: «Чувство иллюзорного объединения. Ветер перемен какой-то»

23.07.2020 18:58 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Многократный чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу Виталий Гурков на Youtube-канале «Жизнь-малина» поделился мнением о ситуации вокруг выборов в Беларуси.

- На выборы пойдешь?

– Обязательно. Я никогда раньше не ходил. Мне интересно.

- Определился с кандидатом?

– Посмотрим. Дотянуть бы до самого дня. Посмотрим, что там у нас будет с кандидатами.

- Как тебе нынешняя обстановка?

– Нагнетает. Честно говоря, мне очень не нравится то, что происходит. Люди устают уже от количества информации, которую получают, от количества негатива. Уже просто перестают следить за тем, что происходит.

- Для кого это выгодно?

– Не знаю. Наверное, для того, кто это все делает.

- У тебя есть прогноз того, что случится 9-го августа?

– Да. Победит сильнейший! У-у-у-у! Все как в спорте.

- Ты ходил на акцию поддержки Бабарико?

– Да, я был на акции солидарности.

- В автозаке не катался?

– Я катался в автозаке, когда был достаточно юным после концерта группы «Король и Шут». Мне не понравилось.

- Как тебе атмосфера на акции поддержки?

– Чувство иллюзорного объединения. Ветер перемен какой-то.

- Иллюзорного?

– Да. И ветер такой себе.

- Ты не веришь, что перемены будут?

– Будут. Но не так… Все будет, но не сразу. Не жду, что у нас будет новый президент.

- Что тебе нравится в политике нынешнего президента?

– Мне нравится спортивная движуха. Несмотря на коронавирус, у нас столько соревнований: и хоккей был, и за футболом нашим весь мир смотрел, и Европейские игры у нас были, и чемпионат мира по хоккею, сколько настроилось спортивных сооружений. По спорту вопросов вообще нет. На государственном уровне спорт поддерживается очень серьезно. В Европе так не относятся к этому.

- А твои 600 рублей оклада?

– А это мое уже… Это же сложные дела, это не олимпийский вид спорта, есть моменты.

- Насколько белорусы счастливы?

– Наверное, на процента три. Недавно заходил в цветочный магазин, мне предложили скидку 3 процента. Я немножко сокрушился, – сказал Гурков.

 
 
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Многократный чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу Виталий Гурков на канале «Жизнь-малина» поделился мнением о ситуации вокруг выборов в Беларуси.
 
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