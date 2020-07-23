В испанском городе запретили грызть семечки в общественных местах

Источник материала: ОНТ

В испанском городе Делейтоса, провинция Касерес, в общественных местах запретили есть семечки. Пишет Lenta.ru со ссылкой на издание The Local.

Запрет коснулся не только семечек, но и других легких закусок и сладостей. Власти объяснили это угрозой распространения коронавируса. Мэр Хуан Педро Доминго отметил, что дети часто делятся закусками друг с другом, тем самым повышая риск заражения. К тому же властям не нравится шелуха посреди улиц.

Из-за пандемии власти также запретили распитие спиртных напитков, купленных в супермаркете, а не в ресторане или баре.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram