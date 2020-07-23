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Премьер-министр Беларуси: мы потеряли в ВВП гораздо меньше, чем наши страны-соседи с более сильными экономиками

23.07.2020 20:28 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь критиковали за свои подходы к борьбе с коронавирусом. А мы провели посевную и не остановили конвейеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Премьер-министр Беларуси: мы потеряли в ВВП гораздо меньше, чем наши страны-соседи с более сильными экономиками

В итоге прогнозы международных финансовых институтов провалились. Хотя наша открытая экономика зависит от падения ВВП в России, Еврозоне и Китае. Но склады продукции разгружаются, экспорт, пусть и не быстро, но растет, падения ВВП нет.

Премьер-министр Беларуси: мы потеряли в ВВП гораздо меньше, чем наши страны-соседи с более сильными экономиками

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Благодаря тем решениям, которые были приняты Президентом, и которые, кстати, критиковались определенными силами, сейчас мы видим, что эти решения были правильными. Мы потеряли в ВВП гораздо меньше, чем потеряли наши страны-соседи с более сильными экономиками.

За это время фактически возник отложенный спрос. И вот этот отложенный спрос мы сейчас и пытаемся закрывать. Буквально за месяц запасы снизились на сумму более чем 200 млн рублей.

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Новости Беларуси. Беларусь критиковали за свои подходы к борьбе с коронавирусом. А мы провели посевную и не остановили конвейеры, сообщили в программе Новости «24...
 
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