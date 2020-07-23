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Премьер-министр Беларуси: мы потеряли в ВВП гораздо меньше, чем наши страны-соседи с более сильными экономиками
23.07.2020 20:28 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь критиковали за свои подходы к борьбе с коронавирусом. А мы провели посевную и не остановили конвейеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В итоге прогнозы международных финансовых институтов провалились. Хотя наша открытая экономика зависит от падения ВВП в России, Еврозоне и Китае. Но склады продукции разгружаются, экспорт, пусть и не быстро, но растет, падения ВВП нет.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
За это время фактически возник отложенный спрос. И вот этот отложенный спрос мы сейчас и пытаемся закрывать. Буквально за месяц запасы снизились на сумму более чем 200 млн рублей.
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Премьер-министр Беларуси: мы потеряли в ВВП гораздо меньше, чем наши страны-соседи с более сильными экономиками
Новости Беларуси. Беларусь критиковали за свои подходы к борьбе с коронавирусом. А мы провели посевную и не остановили конвейеры, сообщили в программе Новости «24...
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