Лукашенко: Все сидят, ждут команды Президента! Что это за отношение к стране?

Источник материала: ОНТ

Как не допустить падения экономики, говорили сегодня во Дворце Независимости. Президент провёл совещание с экономическим блоком страны. Сейчас его смело можно назвать антикризисным. Европа подсчитывает убытки из-за пандемии, мировые финансовые институты не в первый раз ухудшают прогнозы, предупреждая о рецессии. А что Беларусь? Сжав зубы, старается удержать ВВП на прежнем уровне. Безостановочная работа предприятий (хоть поддержали это решение Президента далеко не все) даёт результат.

К слову, сама борьба с коронавирусом уже обошлась стране в полмиллиарда рублей. И хоть экономике непросто, люди не должны этого почувствовать. Вот главный посыл Александра Лукашенко. Зарплата, занятость и цены – то, что контролирует государство, и позиция Президента в этом неизменна.

Но скажем прямо – нравится это не всем. Президент раскритиковал тенденциозную подачу информации в отдельных СМИ. Меры реагирования на это могут быть самыми жёсткими.

Так за счёт чего расти будем? И что такое «работа на склад» на самом деле?

Глядя на лица собравшихся во Дворце Независимости, и не подумаешь, что с экономикой что-то не в порядке. Не удручены, не отмалчиваются – совсем наоборот. Нефтяной коллапс, пандемия с её, в том числе, информационными атаками и, наконец, выборы. Всё это, конечно, испытания на прочность. Словом, время турбулентное. Реальный сектор, сферу услуг, финансы и социалку Президент сравнивает с огромным механизмом. Сбой любой системы, да даже винтика, – чреват. Но времена, как известно, не выбирают.

Система здравоохранения выстояла. Количество заболевших снижается. Но расслабляться не просто рано – опасно! В целом в мире коронавирусом заболели больше 15 млн человек. Суточные антирекорды обновляются с пугающей регулярностью. ВОЗ буквально кричит: риски второй волны высоки. С медиками солидарен и Александр Лукашенко.

Звучит, может, и грозно. Но так выглядит забота со стороны государства. В конце концов, власть для того и нужна, чтобы выступать гарантом безопасности людей, – это особо подчеркнёт Президент. Все ли это чувствуют и понимают? Александр Лукашенко настаивает: надо быть ближе к людям.

Президент скажет просто: если не разговариваете с людьми вы, то это сделают за вас. Да ещё как!

По мнению Президента, уверенность в завтрашнем дне стоит на трёх китах. Зарплата, занятость и цены. Александр Лукашенко верит не только цифрам (хоть статистику и не обманешь), для него важно и настроение людей. Взять обещанную тысячу рублей. В целом зарплата вышла на этот уровень. Но что такое тысяча в среднем? Это когда кто-то получил полторы, а кто-то – всего 500.

Президент не раз говорил, что кризис всегда открывает окно возможностей. И вот шансы, кажется, представились.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Небывалый урожай. Такого никогда не было. Значит, должны быть деньги в стране. Возьмите промышленность – едва ли не единственные не закрыли производства. Экономика сжалась. Спрос на сырье уменьшился: материалы, металлы – значит, цены упали. Значит, наша промышленность может купить сырье подешевле. Но цены на готовые товары не упали, потому что дефицит. Ну так продайте и поправьте экономику. Промышленность – самая большая проблема страны. Село сработает хорошо, если губернаторы организуют уборку урожая».

Кроме шансов, которые предоставляет сама жизнь, есть и инструменты, данные местной власти Президентом. Губернаторам буквально развязали руки – во многом это они решали, кому помогать в условиях пандемии, а кто способен выстоять сам.

Конечно, местная вертикаль взялась за эту работу вместе с правительством. По их данным, налоговые льготы получили около 36 тыс. предприятий и индивидуальных предпринимателей. К слову, на эти цели в бюджете забронировали даже больше. Обновлённое правительство уверено: механизмы сработали. Но главное – экономику не поставили на паузу. Это позволило не скатиться в бездну. ВВП за шесть месяцев не дотянул полутора процентов до прошлогоднего уровня.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: «Мы потеряли в ВВП гораздо меньше, чем страны-соседи с более сильными экономиками. За июнь мы приросли на 0,1% и думаем, что будем расти дальше. При том, что нам предрекали международные институты рецессию и падение ВВП от 4 до 6%. Мы поспорим с этими международными институтами. Минимум – это сохранить уровень прошлого года. Но, конечно, задачи более требовательные, мы планируем прирасти. Многие наши соседи заранее признали, что это невозможно, и запланировали для себя падение: от 10% в Еврозоне до 6% в России».

Вот и несовпадение – чьих-то ожиданий и белорусской реальности. Если коротко описать ситуацию – да, трясёт, но не лихорадит. Впрочем, премьер разбивает и ещё один аргумент сторонников остановки экономики – мол, работали всё равно на склад.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: «Склад – это понятие очень условное. Логистика была закрыта, границы были на замках, конечно, темпы экспорта снизились. Но теперь, когда рынки открываются, у нас есть продукция. То есть мы можем брать её с полки и отправлять. Ведь за это время фактически возник отложенный спрос. Его мы и пытаемся закрывать».

Пока в Европе говорят о крупнейшем кризисе столетия, в Беларуси делают всё, чтобы его не допустить. Никто и не надеялся, что будет просто. Но и посыпать голову пеплом правительство не намерено. Опасаясь проиграть бой, даже не выйти на ринг – это точно не белорусский путь.

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