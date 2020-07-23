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Экономика в пандемию: в июне в Беларуси вырос показатель ВВП
23.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Белалуси в июне вырос показатель ВВП. Об этом заявил премьер-министр страны Роман Головченко. По его мнению, экономику удалось сохранить, в том числе благодаря тому, что производства в стране в период пандемии не останавливали, передает «МИР 24».
«Чтобы не потерять рынки и вовремя успеть к их открытию, мы не закрывали производство. Где-то снижались обороты из-за того, что были разорваны производственно-сбытовые цепочки, но в принципе мы имеем неплохие показатели на фоне наших соседей. ВВП по итогам полугодия сложился на уровне 98,3%. За июнь мы приросли на 0,1% и думаем, что будем расти дальше», – сообщил Головченко.
Внешние рынки для белорусских товаров долгое время оставались закрытыми из-за коронавируса. Но сейчас ощущается отложенный спрос, и торговля продвигается.
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По словам премьер-министра страны Романа Головченко, экономику удалось сохранить, в том числе благодаря тому, что производства в стране не останавливали.
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