Экономика в пандемию: в июне в Беларуси вырос показатель ВВП

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Белалуси в июне вырос показатель ВВП. Об этом заявил премьер-министр страны Роман Головченко. По его мнению, экономику удалось сохранить, в том числе благодаря тому, что производства в стране в период пандемии не останавливали, передает «МИР 24».

«Чтобы не потерять рынки и вовремя успеть к их открытию, мы не закрывали производство. Где-то снижались обороты из-за того, что были разорваны производственно-сбытовые цепочки, но в принципе мы имеем неплохие показатели на фоне наших соседей. ВВП по итогам полугодия сложился на уровне 98,3%. За июнь мы приросли на 0,1% и думаем, что будем расти дальше», – сообщил Головченко.

Внешние рынки для белорусских товаров долгое время оставались закрытыми из-за коронавируса. Но сейчас ощущается отложенный спрос, и торговля продвигается.