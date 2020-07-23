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Александр Лукашенко: Пусть СМИ в поле поедут и расскажут о тех, кто кормит страну

23.07.2020 22:12 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Серьезный разговор с экономическим блоком страны сегодня состоялся у Президента. Александр Лукашенко в первую очередь ориентирует правительство на решение значимых вопросов для людей. Этот приоритетный список давно известен - зарплаты, занятость и цены. 

Время непростое - весь мир испытывает на себе экономический шлейф последствий пандемии. Падение спроса и деловой активности, предприятия, ставшие на паузу, безработица.

И здесь Президент категоричен: сверхзадача власти - не допустить, чтобы эти сложности переносились на людей! Конечно, приходится непросто, учитывая, что все силы брошены и на борьбу с вирусом и на поддержку реального сектора и коллективов. 

Но именно эти своевременные решения по точечной помощи и работе без остановок помогли не допустить обвала экономики, а значит - и страны. 

И проходящая электоральная кампания - это тоже фактор, который нужно учитывать. О главных акцентах расскажет Наталья Бреус

Разговор с экономическим блоком страны


Избирательная кампания в любой стране мира - то еще испытание на прочность. Но в это не самое простое время не отодвигают "на потом" решение вопросов в реальном секторе. Президент так и сказал: выборы пройдут, градус политических процессов снизится, вопросы экономики никуда не исчезнут. 

2020-й для Беларуси и начинался непросто, не расслабишься и сейчас. На старте года столкнулись с настоящей "нефтяной пандемией" - это уже потом добавилась вирусная, информационная. И вот сейчас в разгаре настоящая политическая. Но легкой жизни обновленному в начале лета составу правительства Президент и не обещал. 

Борьба с коронавирусом обошлась бюджету в полмиллиарда рублей, но человек важнее денег

Мобилизация всех уровней власти и медицинской системы позволила выдержать вирусный напор - наше здравоохранение справляется! Количество заболевших снижается, но ситуация вокруг заставляет держать ухо востро. 

Почти 15 миллионов заразившихся коронавирусом в мире - не шутки. Спустя полгода после начала COVID-напасти многие страны сняли карантины и ограничения, а потом - как в Сербии, Черногории, Греции или в регионах Италии и Чили, снова вернули обратно. 

Президент ориентирует госслужащих на решение проблем людей


Президент советует правительству менять стиль работы - не закрываться в тиши высоких кабинетов, а, наоборот, идти в народ! Жизнь течет, корректируется тактика действий власти - порой нужно лишний раз пояснить суть решений. Огромный пласт пожеланий в Минске и регионах уже был услышан командой действующего Президента во время сбора подписей. 

Конкретику аккумулировали в специальном распоряжении Главы государства, где учли все - второстепенного быть не может: от возведения ФОКа в Дзержинске, садов и школ в Фаниполе до строительства трассы в Могилеве и нового радиологического корпуса в областном онкодиспансере.

Занятость, зарплаты, цены - необходимо решать самые значимые вопросы для людей

Три маркера, на которые обращает внимание Президент. Зарплаты, занятость, цены. Неслучайно. Это топ того, что волнует людей. Обещанный минимум по зарплате - в среднем тысяча - есть, но не у всех так. Александра Лукашенко заботит, как подтянуть доходы. 

А. Лукашенко о занятости в Беларуси: Удалось не допустить катастрофы

То, какие цифры мы видим в чеке в магазине, остается на контроле. Ведь не у всех зарплата - предел мечтаний. Но важно, что удалось не скатиться в яму безработицы. Даже у самых мощных государств не хватило запаса прочности. 

В США каждую неделю регистрируют 2 миллиона заявлений на пособие по безработице. За продовольственной помощью обращались сотни тысяч американцев - в Пенсильвании выстраивались очереди за бесплатной едой. К лету во всем мире 200 миллионов человек лишились работы. 

Экономические последствия пандемии

Новость дня - известный международный перевозчик Eurolines будет ликвидирован. Автобусная компания не смогла пережить кризис после 35 лет на рынке перевозок. Из-за закрытых границ и туристического застоя. Компания закроется, а ее работники будут уволены. Это только один маленький пример экономических последствий коронавируса - вообще миру предрекают серьезную рецессию. Многие страны заранее с этим смирились - запланировали для себя падение: от 10 % в еврозоне до 6 % в России. Для Беларуси - это не выход. 

ВВП Беларуси в июне демонстрирует положительную динамику

Роман Головченко, Премьер-министр Беларуси: "Благодаря тем решениям, которые были приняты Президентом и которые критиковались определенными силами, сейчас мы видим, что эти решения были правильными. Мы потеряли в ВВП гораздо меньше, чем потеряли наши страны-соседи с более сильными экономиками. Для того чтобы не потерять рынки, для того чтобы вовремя успеть к моменту открытия этих рынков, мы не закрывали производства. Но в принципе мы сейчас имеем достаточно неплохие показатели на фоне наших соседей. ВВП по итогу полугодия сложился на уровне 98,3 процента. За июнь мы приросли на 0,1 процента и думаем, что будем расти дальше".

Главное - не допустить падения экономики

Задача минимум для правительства - не допустить падения экономики по итогам года. Никаких послаблений и оглядок на вирус. Пакет антикризисных мер пришелся кстати. В Беларуси не раскидывали вертолетные деньги, а точечно поддержали госпредприятия и некоторых частников. Всего на это пошло полмиллиарда рублей! Льготы, надбавки, в том числе и тем, кто был на медицинской передовой, а еще рассрочки, арендные каникулы... По некоторым статьям суммы еще не исчерпаны. Пережить временные трудности помогли тем, кто и сам не сложил руки. 

Промышленные гиганты должны обеспечить стабильный экспорт продукции

Беларусь не остановила производства, в отличие от многих конкурентов, и сегодня это козырь нашей экспортной стратегии. На складах есть товары - на рынке отложенный спрос. 

Р. Головченко: Беларусь рассчитывает разгрузить складские запасы за счет мирового отложенного спроса

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: "Теперь, когда рынки открываются, а у нас есть продукция, мы можем брать ее с полки и отправлять тому, кто в ней нуждается. Возник отложенный спрос. Его мы пытаемся закрывать. Буквально на месяц запасы снизились на сумму более чем Br200 млн".

Беларусь в этом году рассчитывает на хороший урожай в сельском хозяйстве

Весомый вклад в общую копилку ВВП может дать и АПК. Для аграриев уборочный сезон в разгаре. Первый рекорд столичному региону, например, принес экипаж комбайнеров из Клецка - вот они герои дня - первые тысячники! 

Общий каравай сейчас на старте сезона весит уже более полумиллиона тонн. Но будет куда больше. Не все смогут похвастаться хорошим урожаем.

В славянской житнице - Украине - сельхозпроизводство упало на 20 %. За океаном в Аргентине  нашествие саранчи грозит стать сокрушительным ударом для аграриев. Очевидно и без прогнозов ООН - спрос на продовольствие будет только расти. 

Президент поставил задачи правительству


Разговор с правительством в присутствии губернаторов. Каждый у себя в регионе отвечает и за село, и за занятость, и за стимулирование деловой активности. Полномочий хватает, и поле деятельности у них широкое. Президент обращает внимание и на поле информационное в этих непростых условиях. Некоторые СМИ заняли откровенно деструктивную позицию. 

Лукашенко потребовал решительно реагировать на деструктив в СМИ, несмотря на электоральную кампанию

Не допустить падения, использовать каждый шанс, чтобы двигаться вперед. На это Глава государства ориентирует правительство. Ни в коем случае не списывать все на пандемию, а работать на результат - просто с утроенной силой. Заниматься реальной экономикой без пустых обещаний, и реальными делами, которые принесут пользу людям и повысят их уровень жизни. Задачи по году никто не снимает - таких послаблений Беларусь себе позволить не может. 

Не только в Беларуси звучат осторожные оценки - во всем мире эксперты лишь примерно прогнозируют, чего может стоить всем странам пандемия. В любом случае - это будет больно. Полностью закрыться от негатива точно не получится, но вот сделать так, чтоб с минимальными потерями пройти этот период - вполне по силам. Головоломка для правительства? Да. Но в этом и суть их работы.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Серьезный разговор с экономическим блоком страны сегодня состоялся у Президента. Александр Лукашенко в первую очередь ориентирует правительство на решение...
 
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