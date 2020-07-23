Бывший посол Беларуси в Египте рассказал о последствиях «арабской весны»

Источник материала: ОНТ

Национальная валюта Египта после революции обесценилась в четыре раза, а безработица выросла до 30%. О таких последствиях «арабской весны» рассказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков в эфире программы «Марков. Ничего личного».

«Я долгое время работал послом в Египте и по совместительству еще в трех арабских странах, которые это явление по касательный зацепило (не так как, конечно, Египет), – напомнил Рачков, рассказав о последствиях «арабской весны», очевидцем которых он стал.

«Ну, это падение стоимости национальные валюты в четыре раза. Это безработица 30% (50% – среди молодежи). Средний возраст населения Египта – 25 лет. Вы можете себе представить, какой это потенциал и протестный, и криминогенный, я бы так сказал.

Рост цен значительный. Золотовалютные резервы сократились до минимума. Они до сих пор, при том, что экономика заработала, не могут восстановить уровень этих золотовалютных резервов. Ну, и самое, так сказать, известное и любимое направление – это туризм, отдых. 12% ВВП формировалось в те годы за счет туризма (примерно до 15 миллиардов долларов). После вот этой «осени» три миллиарда осталось. В последующие годы мучительно восстанавливались и тут раз – коронавирус, и ушло, наверное, даже еще ниже», – рассказал сенатор.

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