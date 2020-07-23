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Антитела к коронавирусу обнаружили у кошек и собак

23.07.2020 21:43 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Антитела к коронавирусу обнаружили у кошек и собак

Ученые из Италии обнаружили у некоторых кошек и собак антитела к COVID-19. Исследование опубликовали на ресурсе bioRxiv.

Образцы были взяты у 915 собак и 505 кошек – у некоторых из них были найдены антитела к коронавирусу нового типа.

Исследование проводили с марта по май. Животные проживали в различных регионах Италии, но преимущественно в Ломбардии. ПЦР-тесты всех 1420 животных были отрицательными. Антитела обнаружили у 13 собак (3,35%) и шести кошек (3,95%).

Причем наибольшее число питомцев с антителами было выявлено среди тех, чьи хозяева переболели коронавирусом – 12,8% и 4,5% соответственно.

В исследовании указано: явная связь между случаями инфицирования у хозяев и наличием антител у питомцев была установлена только среди собак. По мнению ученых, это противоречит предыдущим исследованиям, в которых сказано, что собаки менее подвержены заражению.

На основе того, что у домашних питомцев не было положительных тестов на SARS-CoV-2, ученые сделали вывод, что собаки и кошки могут являться переносчиками вируса в течение непродолжительного времени.

Фото: pixabay

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Ученые из Италии обнаружили у некоторых кошек и собак антитела к COVID-19. Исследование опубликовали на ресурсе bioRxiv. Образцы были взяты у 915 собак и 505 кошек – у...
 
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