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Антитела к коронавирусу обнаружили у кошек и собак
23.07.2020 21:43 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Ученые из Италии обнаружили у некоторых кошек и собак антитела к COVID-19. Исследование опубликовали на ресурсе
Образцы были взяты у 915 собак и 505 кошек – у некоторых из них были найдены антитела к коронавирусу нового типа.
Исследование проводили с марта по май. Животные проживали в различных регионах Италии, но преимущественно в Ломбардии. ПЦР-тесты всех 1420 животных были отрицательными. Антитела обнаружили у 13 собак (3,35%) и шести кошек (3,95%).
Причем наибольшее число питомцев с антителами было выявлено среди тех, чьи хозяева переболели коронавирусом – 12,8% и 4,5% соответственно.
В исследовании указано: явная связь между случаями инфицирования у хозяев и наличием антител у питомцев была установлена только среди собак. По мнению ученых, это противоречит предыдущим исследованиям, в которых сказано, что собаки менее подвержены заражению.
На основе того, что у домашних питомцев не было положительных тестов на SARS-CoV-2, ученые сделали вывод, что собаки и кошки могут являться переносчиками вируса в течение непродолжительного времени.
Фото: pixabay
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Ученые из Италии обнаружили у некоторых кошек и собак антитела к COVID-19. Исследование опубликовали на ресурсе bioRxiv. Образцы были взяты у 915 собак и 505 кошек – у...
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