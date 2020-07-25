Официально: за сутки в Беларуси от COVID-19 умерло 6 человек

На 25 июля в Беларуси зарегистрированы 67 002 случая заражения COVID-19. За последние сутки зафиксировано 156 новых случаев коронавируса, сообщает пресс-служба Минздрава.





За весь период распространения инфекции в Беларуси умерли 530 пациентов (+6).





Выздоровели и выписаны 60 092 пациента (+337), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Всего проведено 1 241 624 теста (+10 940).



