ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

ВОЗ зафиксировала рекордное число заболевших коронавирусом за сутки

25.07.2020 15:00 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости мира. Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордное число заболевших COVID-19 за сутки. Это более 284 тысяч человек. Больше всего пострадали США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВОЗ зафиксировала рекордное число заболевших коронавирусом за сутки

Каждый час там выявляют более 2 600 заболевших коронавирусом. Всего в стране с начала пандемии заразились более 4 миллионов человек. Штаты занимают первое место в мире по этому показателю. За ними идут Бразилия, Индия, Россия и ЮАР.

ВОЗ зафиксировала рекордное число заболевших коронавирусом за сутки

Тем временем в Казахстане ситуация, напротив, нормализуется. За последнюю неделю там прослеживается тенденция к стабилизации ситуации с COVID-19.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордное число заболевших COVID-19 за сутки. Это более 284 тысяч человек. Больше всего пострадали...
 
Новости дня
Новости
 
Официально: за сутки в Беларуси от COVID-19 умерло 6 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
25.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика