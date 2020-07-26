Адвокат Бабарико прокомментировал ответ ЦИК на жалобы белорусов по поводу ограничения числа наблюдателей

















Адвокат и доверенное лицо Виктора Бабарико Максим Знак, комментируя ответ ЦИК по поводу ограничения числа наблюдателей на участках, напомнил, что статья 13 избирательного кодекса гарантирует право наблюдателям находиться на участке в день голосования. Об этом написал в своем Facebook.





«В избирательном кодексе в ст. 13 закреплены права наблюдателей, в том числе, право находиться в день голосования в помещениях для голосования с момента пломбирования или опечатывания ящиков для голосования до окончания подведения результатов голосования; присутствовать при досрочном голосовании, голосовании по месту нахождения граждан», – напомнил Максим Знак.





Он также подчеркнул, что по ст. 65 Конституции проведение выборов осуществляется гласно, по ст. 112 Конституции, при расхождении нормативного акта и Конституции, суд применяет норму конституции.





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По мнению Максима Знака, нормативный характер постановления ЦИК является спорным.





«По ст. 4 Закона о нормативно-правовых актах правовые акты распорядительного и (или) организационного характера, принимаемые в соответствии с ИК, относятся к ненормативным (и, конечно, не действуют в части, противоречащей закону, а также могут быть обжалованы в суде). Но даже если постановление — нормативный акт, действует имеющий большую силу Избирательный кодекс (акт на 4 ступени выше, чем постановление министерства, ведомства, иного органа государственного управления). Резюме? Права наблюдателя по-прежнему определены Избирательным кодексом — четко и ясно», — указывает он.





Юрист также обратил внимание, что в статье 13 ИК присутствует фраза «при проведении выборов… имеют право присутствовать наблюдатели – …. а также представители средств массовой информации в порядке, устанавливаемом Центральной комиссией». «Так вот в данной статье, во-первых, «порядок» грамматически подразумевается для представителей СМИ, что разъяснялось, например, когда журналистов не пускали на заседания территориальных комиссий, а во-вторых, порядок может определять технические вопросы (к примеру, форму заявления), но не лишать прав, предоставленных кодексом», – подытожил Знак.





Напомним, решение ограничить число национальных наблюдателей ЦИК принял 22 июля. Согласно нему, не более трех наблюдателей одновременно может присутствовать и досрочном голосовании. На основном – не более пяти. Если участковая комиссия менее 7 человек — то наблюдателей может быть не более 50% от числа членов комиссий.





Такое решение вызвало недовольство белорусов, и накануне Центризбирком разместил ответ на многочисленные обращения. Как указано в заявлении, согласно части четвертой статьи 13 Избирательного кодекса комиссия имеет право определять порядок присутствия наблюдателей при проведении выборов. Оснований для отмены решения Центральной комиссии в условиях, когда распространение коронавирусной инфекции полностью не прекращено, не имеется, убеждены в ЦИК.







