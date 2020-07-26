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Рассказываем, какие части Лукашенко назвал «бригадами двойного назначения»
26.07.2020 11:24 — Новости о Коронавирусе | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
«У нас в Вооруженных Силах два таких подразделения: ваша бригада и механизированная бригада в Уручье», — сказал Александр Лукашенко во время
«Войска двойного назначения» — зачем они нужны?
В пятницу, 24 июля, Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Пуховичский район, во время которой посетил 5-ю отдельную бригаду специального назначения в Марьиной Горке. Там он и произнес фразу, упомянутую выше.
Помимо прочего, глава государства сказал про подразделения следующее: «И в те времена, когда я служил в армии офицером, это были особые подразделения, и когда мне пришлось более десятка лет тому назад определяться и выбирать бригады двойного назначения, я остановился на этих двух подразделениях».
В этой фразе особый интерес вызывают слова «бригады двойного назначения». Обычно так называют части, нужные не только во время войны, но и в мирный период. Самый простой пример — войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), которые этой весной
Вполне могут использоваться в мирное время и спецназовцы. Появление «гибридных войн» размыло понятие мира и войны, больше никто не говорит «Иду на вы», как во времена знаменитого полководца Древней Руси, великого князя киевского Святослава I Игоревича. Но, например, спецназ подходит для уничтожения заброшенных в страну РДГ (разведывательно-диверсионных групп) из-за границы.
«Когда мне пришлось определяться, какие Вооруженные силы нам надо, особенно после 2010 года, я понял, что надо иметь в запасе подготовленных бойцов, части в Вооруженных силах. На всякий случай. Нежелательно, конечно, чтобы нам пришлось прибегать к Вооруженным силам. Но всякое может быть», — сказал в пятницу президент.
И сам
Зато в 2018 году белорусское правительство
Как бы то ни было, термин «бригады двойного назначения» может означать части, которые предполагается использовать во время необъявленного конфликта. Теперь рассмотрим, насколько они подходят для этого.
5-я отдельная бригада специального назначения
Одно из лучших подразделений белорусской армии было сформировано в 1962 году — бригада изначально создавалось как часть специального назначения. Известно, что еще в семидесятых в Марьиной Горке испытывали новейшие виды вооружения и экипировки для элитных частей СССР. Боевым крещением, как и для многих особых частей, стал Афганистан.
Советские мотострелки не справлялись с перекрытием «дырявой» границы с Пакистаном, по которым моджахедам шли караваны с оружием. Задачу приходилось выполнять спецназовцам — этим занимались почти до конца войны. Иногда случались
Помимо Афганской кампании, 5-я бригада принимала участие в боевых действиях на территории Нагорного Карабаха в последние годы существования СССР. С момента обретения Беларусью независимости официально в боевых действиях часть не участвовала — только в учениях.
Тем не менее, и в мирное спецназовцы получают отличную подготовку. Подробностей об их учениях обычно не имеется —
Мы
Помимо стрелкового оружия, спецназовцы 5-й бригады
Часть состоит из пяти отрядов, подразделений обеспечения и управления. Функционально бригада может вести разведку и выполнять специальные задачи, в том числе на своей территории.
Резюмируя, можно сказать: для роли «бригады двойного назначения» 5-я отдельная бригада отлично подходит. Хорошая подготовка каждого бойца, умение действовать в любых условиях, современное оружие и средства передвижения, а также очевидно неплохая мотивация и моральное состояние (элита есть элита).
Насколько возможно использование 5-й отдельной в городских условиях (а недавно бывший министр обороны Беларуси Павел Козловский говорил в интервью, что даже при создании бригады
120-я механизированная бригада
120-я Рогачевская Краснознаменная отдельная гвардейская механизированная бригада, расквартированная в Уручье, к спецназу отношения не имеет. Организационно она входит в Северо-Западное оперативное командование. Часть ведет историю с 1942 года, изначально она была самой обычной стрелковой дивизией. Прошла Сталинградскую, Курскую битву (там получила звание гвардейской), участвовала в операции «Багратион», потом в Восточно-Прусской и Берлинской операциях.
После Великой Отечественной в боевых действиях соединение больше не отметилось, в Афганистан его не отправляли. Дивизия со временем стала мотострелковой (кстати, именно здесь в шестидесятых впервые
В белорусских сухопутных войсках 120-я бригада — однозначно лучше всех оснащенная бронетехникой часть. Весь
Впрочем, механизированные войска в нашей армии оснащаются техникой значительно более скромно, чем спецназ и войска ВВС и ПВО. Для примера — если модернизация одного Т-72 до уровня Б3
В части три механизированных батальона, два мотострелковых, группа артиллерии, батальон связи, инженерно-саперный и ремонтно-восстановительный батальоны. На 2015 год один из механизированных батальонов входил в так называемые силы немедленного реагирования со сроком готовности 12 часов (к началу 2016 года
Если часть из Марьиной Горки очевидно приспособлена к современной «гибридной войне», то о 120-й бригаде с уверенностью этого сказать нельзя. Части с танками и артиллерией нужны для «правильной» войны с линией фронта и противником по другую сторону. Для возможного подавления беспорядков в городе танки не очень полезны — особенно Т-72, для которых
Сравнительно сокрушительная огневая мощь в условиях гибридного конфликта видится несколько излишней: в войне против мобильных РДГ «решают» мобильные малокалиберные скорострельные пушки, ПТУРы, автоматические и ручные гранатометы, крупнокалиберные и обычные пулеметы и стрелковое оружие. Поэтому выбор как второй части для «двойного назначения» видится более странным, чем 5-й отдельной бригады спецназа.
За комментарием 42.TUT.BY обратился к военному эксперту Александру Алесину. Он подтвердил: механизированная бригада — довольно спорный инструмент для «гибридной войны». Гораздо лучше для этого подходит, например, спецназ МВД — 3-я отдельная Краснознаменная бригада специального назначения, она же в/ч 3214, которая расположена в том же самом Уручье. Ее задачи — как раз борьба с терроризмом, массовыми беспорядками, так что они вполне годятся и для вызовов «гибридной войны».
Поэтому эксперт предположил, что, говоря о части в Уручье, президент мог иметь в виду 3-ю бригаду спецназа. Тем не менее, Лукашенко сказал именно о «механизированной бригаде» — так что, возможно, ставка делается и на механизированные войска.
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«У нас в Вооруженных Силах два таких подразделения: ваша бригада и механизированная бригада в Уручье», — сказал Александр Лукашенко во время посещения 5-й...
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