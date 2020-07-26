Рассказываем, какие части Лукашенко назвал «бригадами двойного назначения»

Источник материала: IT.Tut.by

«У нас в Вооруженных Силах два таких подразделения: ваша бригада и механизированная бригада в Уручье», — сказал Александр Лукашенко во время посещения 5-й отдельной бригады специального назначения в Марьиной Горке. 42.TUT.BY рассказывает о частях, которые упомянул президент, и разбирается, чем они выделяются.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Войска двойного назначения» — зачем они нужны?

В пятницу, 24 июля, Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Пуховичский район, во время которой посетил 5-ю отдельную бригаду специального назначения в Марьиной Горке. Там он и произнес фразу, упомянутую выше.

Помимо прочего, глава государства сказал про подразделения следующее: «И в те времена, когда я служил в армии офицером, это были особые подразделения, и когда мне пришлось более десятка лет тому назад определяться и выбирать бригады двойного назначения, я остановился на этих двух подразделениях».

В этой фразе особый интерес вызывают слова «бригады двойного назначения». Обычно так называют части, нужные не только во время войны, но и в мирный период. Самый простой пример — войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), которые этой весной занимались дезинфекцией помещений в разгар пандемии коронавируса.

Вполне могут использоваться в мирное время и спецназовцы. Появление «гибридных войн» размыло понятие мира и войны, больше никто не говорит «Иду на вы», как во времена знаменитого полководца Древней Руси, великого князя киевского Святослава I Игоревича. Но, например, спецназ подходит для уничтожения заброшенных в страну РДГ (разведывательно-диверсионных групп) из-за границы.

«Когда мне пришлось определяться, какие Вооруженные силы нам надо, особенно после 2010 года, я понял, что надо иметь в запасе подготовленных бойцов, части в Вооруженных силах. На всякий случай. Нежелательно, конечно, чтобы нам пришлось прибегать к Вооруженным силам. Но всякое может быть», — сказал в пятницу президент.

И сам Александр Лукашенко , и госсекретарь Совета Безопасности Андрей Равков упоминали, что использование вооруженных сил внутри страны согласуется с принятой в 2018 году новой военной доктриной. Ознакомиться с ней нам, к сожалению, не удалось. Ранее военная доктрина Беларуси была принята в 2016 году, опубликована на сайте Минобороны — и о ее смене не сообщалось. Правда, о том, что внутренние угрозы (само понятие «гибридные войны» в документе не встречается) теперь не менее важны, чем внешние, в доктрине указано вполне недвусмысленно .

Зато в 2018 году белорусское правительство одобрило проект новой военной доктрины Союзного государства. Позже ее подписал Путин , однако белорусская сторона, судя по последним новостям, с этим не торопится . И в этой доктрине, судя по имеющимся анализам, речь о гибридных войнах вполне ведется.

Как бы то ни было, термин «бригады двойного назначения» может означать части, которые предполагается использовать во время необъявленного конфликта. Теперь рассмотрим, насколько они подходят для этого.

5-я отдельная бригада специального назначения

Одно из лучших подразделений белорусской армии было сформировано в 1962 году — бригада изначально создавалось как часть специального назначения. Известно, что еще в семидесятых в Марьиной Горке испытывали новейшие виды вооружения и экипировки для элитных частей СССР. Боевым крещением, как и для многих особых частей, стал Афганистан.

Советские мотострелки не справлялись с перекрытием «дырявой» границы с Пакистаном, по которым моджахедам шли караваны с оружием. Задачу приходилось выполнять спецназовцам — этим занимались почти до конца войны. Иногда случались серьезные неудачи с большими потерями , но в целом часть показала себя хорошо.

Помимо Афганской кампании, 5-я бригада принимала участие в боевых действиях на территории Нагорного Карабаха в последние годы существования СССР. С момента обретения Беларусью независимости официально в боевых действиях часть не участвовала — только в учениях.

Тем не менее, и в мирное спецназовцы получают отличную подготовку. Подробностей об их учениях обычно не имеется — но кое-что в разное время нам (и не только нам ) показывали.



Фото: Рамиль Насибулин, агентство «Ваяр»

Мы уже писали о том , что спецназовцы вооружены не только советским оружием — но и современными и подчас очень дорогими моделями (так, гражданские варианты винтовки Т-5000 стоят по несколько тысяч долларов — вряд ли военные версии намного дешевле).

Помимо стрелкового оружия, спецназовцы 5-й бригады оснащены современными автомобилями повышенной проходимости, такими как «Богатырь» и «Дракон». Тяжелого вооружения бойцам не положено, не тот род войск — зато, возможно, для переброски солдат могут использоваться вертолеты.

Часть состоит из пяти отрядов, подразделений обеспечения и управления. Функционально бригада может вести разведку и выполнять специальные задачи, в том числе на своей территории.

Резюмируя, можно сказать: для роли «бригады двойного назначения» 5-я отдельная бригада отлично подходит. Хорошая подготовка каждого бойца, умение действовать в любых условиях, современное оружие и средства передвижения, а также очевидно неплохая мотивация и моральное состояние (элита есть элита).

Насколько возможно использование 5-й отдельной в городских условиях (а недавно бывший министр обороны Беларуси Павел Козловский говорил в интервью, что даже при создании бригады предусматривалась возможность быстро перебросить ее в Минск ) — вопрос открытый. Однако спецназ при любом раскладе имеет лучшую боевую подготовку, чем любые другие войска, так что явно сможет действовать где угодно.

120-я механизированная бригада

120-я Рогачевская Краснознаменная отдельная гвардейская механизированная бригада, расквартированная в Уручье, к спецназу отношения не имеет. Организационно она входит в Северо-Западное оперативное командование. Часть ведет историю с 1942 года, изначально она была самой обычной стрелковой дивизией. Прошла Сталинградскую, Курскую битву (там получила звание гвардейской), участвовала в операции «Багратион», потом в Восточно-Прусской и Берлинской операциях.

После Великой Отечественной в боевых действиях соединение больше не отметилось, в Афганистан его не отправляли. Дивизия со временем стала мотострелковой (кстати, именно здесь в шестидесятых впервые испытывали первые советские БМП). В 2001 году соединение из дивизии превратилось в бригаду (дивизий в Беларуси нет вообще), тогда же стало не мотострелковым, а механизированным.

В белорусских сухопутных войсках 120-я бригада — однозначно лучше всех оснащенная бронетехникой часть. Весь ручеек поставляемых в Беларусь танков Т-72Б3 отправляется именно сюда — на сегодняшний день в части их 19 штук.

Впрочем, механизированные войска в нашей армии оснащаются техникой значительно более скромно, чем спецназ и войска ВВС и ПВО. Для примера — если модернизация одного Т-72 до уровня Б3 стоит около миллиона долларов , то стоимость всех имеющихся у нас машин не дотягивает даже до одного истребителя Су-30СМ , которых в Беларусь поставили уже четыре, и восемь ожидаются в будущем.



Фото: Александр Стадуб, агентство «Ваяр»

В части три механизированных батальона, два мотострелковых, группа артиллерии, батальон связи, инженерно-саперный и ремонтно-восстановительный батальоны. На 2015 год один из механизированных батальонов входил в так называемые силы немедленного реагирования со сроком готовности 12 часов (к началу 2016 года ожидалось , что таким станет еще один батальон бригады). Отдельной гордостью бригады является то, что в начале восьмидесятых здесь служил сам Александр Лукашенко .

Если часть из Марьиной Горки очевидно приспособлена к современной «гибридной войне», то о 120-й бригаде с уверенностью этого сказать нельзя. Части с танками и артиллерией нужны для «правильной» войны с линией фронта и противником по другую сторону. Для возможного подавления беспорядков в городе танки не очень полезны — особенно Т-72, для которых так и не пошел в серию комплект для городского боя. Чтобы гоняться за диверсантами по всей республике, механизированным частям вряд ли хватит мобильности — даже двенадцатичасовая готовность сил немедленного реагирования не дает танкистам возможности сравняться по скорости с тем же спецназом.

Сравнительно сокрушительная огневая мощь в условиях гибридного конфликта видится несколько излишней: в войне против мобильных РДГ «решают» мобильные малокалиберные скорострельные пушки, ПТУРы, автоматические и ручные гранатометы, крупнокалиберные и обычные пулеметы и стрелковое оружие. Поэтому выбор как второй части для «двойного назначения» видится более странным, чем 5-й отдельной бригады спецназа.

За комментарием 42.TUT.BY обратился к военному эксперту Александру Алесину. Он подтвердил: механизированная бригада — довольно спорный инструмент для «гибридной войны». Гораздо лучше для этого подходит, например, спецназ МВД — 3-я отдельная Краснознаменная бригада специального назначения, она же в/ч 3214, которая расположена в том же самом Уручье. Ее задачи — как раз борьба с терроризмом, массовыми беспорядками, так что они вполне годятся и для вызовов «гибридной войны».

Поэтому эксперт предположил, что, говоря о части в Уручье, президент мог иметь в виду 3-ю бригаду спецназа. Тем не менее, Лукашенко сказал именно о «механизированной бригаде» — так что, возможно, ставка делается и на механизированные войска.