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Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 16 млн
26.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 16 млн.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американский университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.
Согласно данным, полученным из этого источника,
Что касается России, тут, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с
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Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 16 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американский университет Джонса...
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