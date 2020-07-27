«Репрессии для Беларуси и вообще авторитарных режимов - не новость . Но можно сделать вывод, что людей прорвало именно сейчас - и тут надо учитывать, что это может быть совпадение нескольких факторов: это эпидемия коронавируса, это нерегистрирование кандидатов, также, я думаю, в определенной степени вдохновляют и протесты в США и России», - отметил эксперт.









Гомель, 26 июля, 2020, митинг Светланы Тихановской, фото Радио Свобода





По его словам, протесты в Беларуси продолжатся и после выборов президента.





«Репрессии не впервые, но их масштабность впечатляет. И я убежден, что эти протесты и после выборов будут продолжаться и, очевидно, только нарастать», - отметил Фарапонов.



