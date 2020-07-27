|
«У нас все обнесено колючей проволокой». Истории жителей закрытых городов
27.07.2020 11:12 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Съездить на море в Турцию или Египет, в соседнюю страну в гости к родственникам или просто на экскурсию с классом в соседний город — ситуация вполне стандартная. Или же нет? Многие жители закрытых городов не могут просто так взять и уехать в отпуск в другую страну, или пригласить друзей из другого города в гости на выходные. А чтобы тебя навестила любимая бабушка вообще необходимо пройти несколько проверок и подписать кучу бумаг! Герои нашего видео — жители таких городов. Они рассказали нам о жизни в изоляции (задолго до коронавируса!), о веселых историях из детства и о том, почему их города такие секретные.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Люди из закрытых городов - об изоляции, развлечениях горожан и секретности.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)