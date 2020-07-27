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Борис Джонсон взялся за фигуры соотечественников
27.07.2020 18:24 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: interfax.ru
Премьер Великобритании, переболев коронавирусом, решил вплотную заняться здоровьем нации и сократить в меню британцев жирное, соленое и сладкое.
Как известно, лишний вес часто является причиной тяжелых осложнений при заболевании COVID-19. В связи с этим британский лидер решил взяться за здоровье соотечественников и ввел запрет на рекламу вредных продуктов, провоцирующих набор лишнего веса, пишет
В рамках новой кампании в Великобритании запретят показывать рекламу продуктов с высоким содержанием жира, сахара и соли по телевизору и в интернете до 21:00. Опрос Cancer Research UK в сентябре прошлого года показал, что почти половина всех рекламных объявлений (47,6%) о еде, транслировавшихся на протяжении месяца на телеканалах ITV1, Channel 4, Channel 5 и Sky1, была связана с жирными, сладкими и солеными продуктами. Этот показатель увеличивается до 60% в период с 06:00 до 21:00 — пик просмотра телевизора детьми. Британские власти собираются обсудить и полный запрет на онлайн-рекламу вредных продуктов в любое время.
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Премьер Великобритании, переболев коронавирусом, решил вплотную заняться здоровьем нации и сократить в меню британцев жирное, соленое и сладкое.
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