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Борис Джонсон взялся за фигуры соотечественников

27.07.2020 18:24 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: interfax.ru

Премьер Великобритании, переболев коронавирусом, решил вплотную заняться здоровьем нации и сократить в меню британцев жирное, соленое и сладкое.

Как известно, лишний вес часто является причиной тяжелых осложнений при заболевании COVID-19. В связи с этим британский лидер решил взяться за здоровье соотечественников и ввел запрет на рекламу вредных продуктов, провоцирующих набор лишнего веса, пишет РБК.

В рамках новой кампании в Великобритании запретят показывать рекламу продуктов с высоким содержанием жира, сахара и соли по телевизору и в интернете до 21:00. Опрос Cancer Research UK в сентябре прошлого года показал, что почти половина всех рекламных объявлений (47,6%) о еде, транслировавшихся на протяжении месяца на телеканалах ITV1, Channel 4, Channel 5 и Sky1, была связана с жирными, сладкими и солеными продуктами. Этот показатель увеличивается до 60% в период с 06:00 до 21:00 — пик просмотра телевизора детьми. Британские власти собираются обсудить и полный запрет на онлайн-рекламу вредных продуктов в любое время.

Помимо этого они ограничат продвижение такой еды при помощи рекламных акций в духе «купи один, получи второй бесплатно». Власти запретят подобную рекламу в интернете и не позволят размещать товары с высоким содержанием сахара, соли и жира в первых рядах на полках и на видных местах (у кассы, при входе). Магазины будут поощрять за продвижение здорового питания и скидки на полезные продукты.

Кроме того, в Великобритании обяжут рестораны, кафе и закусочные указывать количество калорий для продаваемых блюд. До конца года власти обсудят и маркировку алкоголя, поскольку более 80% опрошенных британцев не знают о его калорийности.

 
 
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Премьер Великобритании, переболев коронавирусом, решил вплотную заняться здоровьем нации и сократить в меню британцев жирное, соленое и сладкое.
 
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