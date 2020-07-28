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COVID-19: вторая волна и цунами коронавирусного пластика

28.07.2020 16:05 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

В Европе готовятся к возможной второй волне коронавируса

Рост числа заболевших фиксируют власти Германии и Франции. В Греции планируют ввести обязательное ношение масок во всех закрытых помещениях. В Бельгии не исключают повторного полного карантина. А в провинции Антверпен уже ввели комендантский час. Всего с начала пандемии в стране коронавирусом заразились свыше 66 тысяч человек. 9 821 умер.

Вьетнам объявил о вспышке более агрессивного коронавируса

Неспокойно и во Вьетнаме. В приморском городе Дананг произошла вспышка нового типа COVID-19. Он более агрессивен и быстрее вызывает тяжелое состояние. Город и его окрестности заблокированы, запрещено собираться в группы более 30 человек, отменены массовые мероприятия и соревнования, обязательны маски и дистанция.

ООН опасается цунами отходов из-за пандемии 

В ООН тем временем бьют тревогу: планете грозит цунами отходов из-за пандемии. До 75 процентов коронавирусного пластика так и останутся отходами. За восемь недель карантина на свалки попали 1 470 дополнительных тонн одноразовых упаковок от продуктов.

 
 
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В Европе готовятся к возможной второй волне коронавируса Рост числа заболевших фиксируют власти Германии и Франции. В Греции планируют ввести обязательное...
 
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