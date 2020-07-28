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Александр Лукашенко: «Вопрос первейший, наиважнейший – сохранить страну»

28.07.2020 20:26 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. За месяц Президент проинспектировал элитные части страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко: «Вопрос первейший, наиважнейший – сохранить страну»

Вывод Александр Лукашенко делает уже в расположении спецназа внутренних войск в Уручье. В аудитории – генералитет и офицеры, которые отвечают за обеспечение национальной безопасности.

Александр Лукашенко: «Вопрос первейший, наиважнейший – сохранить страну»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Больше всего вас и меня должно беспокоить то, чтобы мы ни в коем случае не допустили дестабилизации обстановки в нашей стране. Это наша наиважнейшая и первейшая задача. Вопрос выборов президента – это вопрос второстепенный. Вопрос первейший, наиважнейший – сохранить страну (далее читайте здесь).

Александр Лукашенко: «Вопрос первейший, наиважнейший – сохранить страну»

Александр Лукашенко: «Вопрос первейший, наиважнейший – сохранить страну»

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Новости Беларуси. За месяц Президент проинспектировал элитные части страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Вывод Александр Лукашенко делает уже...
 
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