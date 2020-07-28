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Александр Лукашенко: «Вопрос первейший, наиважнейший – сохранить страну»
28.07.2020 20:26 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. За месяц Президент проинспектировал элитные части страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вывод Александр Лукашенко делает уже в расположении спецназа внутренних войск в Уручье. В аудитории – генералитет и офицеры, которые отвечают за обеспечение национальной безопасности.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. За месяц Президент проинспектировал элитные части страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вывод Александр Лукашенко делает уже...
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