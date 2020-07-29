Выборы президента Беларуси в Германии: кого и по чьему требованию сократили на участках для голосования

Источник материала: Tut.by

Чтобы белорусы, живущие в ФРГ, могли участвовать в выборах президента, были созданы две участковые избирательные комиссии, в состав которых попали не только дипломаты. Но потом этих людей исключили. Почему? Журналисты DW попытались разобраться .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

О том, их исключили из состава избирательных комиссий, созданных в в посольстве Беларуси в Берлине и в Мюнхене, ранее TUT.BY рассказали два человека: Евгения Леонова и Артур Роо.

— Я вошла в комиссию № 84 при посольстве Беларуси в Германии, собрав необходимое количество подписей избирателей и подав заявление в установленный срок, — рассказывает Евгения Леонова. — Комиссия начала работу с моим участием, провела первое заседание. Кроме этого, мне прислали план работы на выборы, включая дни досрочного голосования. О том, что меня исключили из комиссии, мне стало известно 10 июля. Объяснили это тем, что из МИДа Беларуси пришло требование к посольству обеспечить проведение выборов, учитывая неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию в Германии, и в связи с этим послом было принято решение сократить комиссию в Берлине до 6 человек. Таким образом, в комиссии остались только работники посольства и я из комиссии выбыла, — рассказывала нам Евгения Леонова.

Аналогичная история и у Артура Роо. С той лишь разницей, что он поначалу был включен в состав избиркома в Мюнхене, но потом неожиданно выбыл. Мужчина говорил, что решение о его исключении принимал генеральный консул, а причина — «неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в Германии, связанная с коронавирусом, пришло письмо из МИД Беларуси».

16 июля глава Центризбиркома Лидия Ермошина, выступая с обращением по поводу хода кампании, заявила, что сокращение числа членов избирательных комиссий при посольстве в Берлине и консульстве в Мюнхене действительно произошло с учетом соблюдения правил эпидемиологической безопасности — но по требованию немецких властей .

— Хотела бы обратить внимание на еще одну недостоверную информацию о том, что Министерством иностранных дел якобы даются указания о сокращении количества членов участковых комиссий за рубежом, и приводится пример Германии. Сразу же могу сказать, что мною получена личная информация от посла Республики Беларусь в этой стране, что данное требование получено как раз от немецких властей, которые озабочены эпидемиологической обстановкой в собственной стране, — заявила Ермошина.

Журналисты DW попыталась выяснить у него, кто же прав — Ермошина или Леонова, но в приемной посла на просьбу о комментарии порекомендовали обращаться в МИД Беларуси. Такой запрос, направленный DW в пресс-службу МИД 17 июля, остался без ответа.

А 20 июля пришел ответ от немецких дипломатов. Представитель МИД ФРГ сообщил DW, что правительство Германии дало согласие на создание избирательных участков для голосования на президентских выборах в Беларуси в августе 2020 года при условии, что его проведение не будет препятствовать выполнению предписаний немецких властей, которые были приняты в связи с пандемией COVID-19. При этом, отмечается в комментарии МИД ФРГ, должны соблюдаться меры, принимаемые федеральными землями. Что касается числа членов избиркомов, то тут правительство Германии каких-либо предписаний не давало.

Издание поясняет, что в Германии вопросы здравоохранения (соответственно, и эпидемиологических требований и предписаний применительно к борьбе с коронавирусом) относятся к компетенции федеральных земель. Поэтому DW обратилась в управление здравоохранения берлинского округа Трептов-Кёпеник, где находится посольство Беларуси в Германии, с запросом: правда ли, что управление (или другой орган) дал указание посольству РБ уменьшить число членов избирательной комиссии из-за пандемии коронавируса? И был ли какой-либо контакт с посольством по этому или подобному вопросу?

Полученный ответ оказался кратким и исчерпывающим: «Управление здравоохранения округа Трептов-Кёпеник не имело сознательного контакта с посольством Беларуси в Берлине или же с его сотрудниками».