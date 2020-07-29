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Новые очаги коронавируса в Европе. Некоторые страны решаются на продление режима ЧС

29.07.2020 08:52 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Во Франции за сутки обнаружили 14 новых очагов распространения инфекции

14 новых очагов распространения коронавируса обнаружили за последние сутки во Франции. Всего более 200 активных групп связанных между собой случаев.

Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября

Тем временем в Италии решили продлить режим чрезвычайной ситуации в стране в связи с эпидемиологической обстановкой. Инициатором стал лично премьер-министр страны Джузеппе Конте. По последним данным, в стране зафиксировано около 250 тысяч случаев COVID-19, более 35 тысяч пациентов умерли.

Жители района в Баварии стали невыездными из-за вспышки COVID-19 на ферме 

А в немецкой Баварии жители целого района оказались невыездными из-за вспышки COVID-19 на местной овощной ферме. По последним данным, заразились уже около 200 сборщиков огурцов - в основном, сезонные рабочие из Венгрии, Румынии, Болгарии и Украины.

 
 
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Во Франции за сутки обнаружили 14 новых очагов распространения инфекции 14 новых очагов распространения коронавируса обнаружили за последние сутки во Франции....
 
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