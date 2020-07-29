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Коронавирус Лукашенко, показательный разгон, родина Тихановской и сестры Груздевы - все за вчера

29.07.2020 07:50 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Сегодня погода обещает быть не самой приятной, так давайте надеяться, что хоть в остальном все будет хорошо. Ну, а пока — наш утренний традиционный обзор главных новостей и самых интересных текстов вчерашнего дня. Тем временем до выборов осталось 11 дней…


О ВЫБОРАХ

  • Видели вчерашние выступления кандидатов по БТ? Давайте кратко расскажем, о чем говорили Черечень, Дмитриев, Тихановская и Канопацкая.
  • А еще Светлана Тихановская подала заявление о выступлении в парламенте 3 августа, когда запланировано обращение Лукашенко к народу и парламенту. Кандидат Тихановская считает, что в настоящее время Лукашенко является кандидатом в президенты и, выступая с посланием к парламенту, будет осуществлять предвыборную агитацию. «Для обращения с посланием мог быть выбран любой день до регистрации Александра Лукашенко в качестве кандидата в президенты или любой день после проведения президентских выборов (до инаугурации избранного на выборах президента). Однако выбран день, непосредственно предшествующий началу досрочного голосования на выборах президента». А ведь кандидат в президенты не вправе использовать преимущества своего должностного положения в интересах избрания…
  • Помните, координатор штаба Бабарико Мария Колесникова просила неравнодушных белорусов выступить поручителями для изменения меры пресечения для Виктора Бабарико? Стало известно, что Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич и художник Владимир Цеслер готовы подписать ходатайства. Простые белорус тоже понесли их в КГБ — и… попали прямо в автозак. Потом они рассказали нам, как это было.
  • И тут нам стали известны социологические замеры по выборам… Они «показывают стабильность рейтинга главы государства… — и позволяют с высокой степенью точности прогнозировать победу действующего президента в первом туре», говорят нам социологи одного аналитического центра — и в их исследовании еще есть что почитать. Но не расходимся — выборы еще не прошли. Знаете, кстати, кто вообще голосует за Лукашенко?
  • Скажите честно, вас не удивляет поведение регионов? Несколько десятков тысяч человек побывали на митингах в поддержку кандидатов в президенты. Лидером по массовости пикетов стал объединенный штаб во главе со Светланой Тихановской, в поддержку которого даже в небольших райцентрах выходили сотни и тысячи местных жителей. Никогда такого не было! Спросили экспертов, что побудило людей в регионах выходить. Ну и заодно давайте расскажем вам об истории песни «Разбуры турмы муры», которая постоянно играет на митингах Тихановской — она интереснее, чем вы думаете.


  • Кстати, мы сходили на встречу с доверенным лицом Лукашенко в Могилеве (совсем не такую массовую, кстати) — и немного удивились. Ему, говорил, «рассказали, как формируются новостные блоки, которые вы видите в интернете». «Появляется статья, предположим, на TUT.BY. И буквально через 5 минут уже лайков под статьей восемьсот. А тех, кто не согласен, с этой статьей — два или три. Это все компьютерные технологии. Из Санкт-Петербурга фирма этим делом кирует специальная». О как! Там, кстати, вообще было много интересного. Решили, кстати, послушать других доверенных лиц этого кандидата — не переключайтесь.
  • Светлане Тихановской вчера пришлось извиняться за выступление в Гродно своего доверенного лица. Мужчина там начал эмоционально говорить о сильной власти — и в пример привел Гитлера. Собравшимся выступление не понравилось, люди стали сразу же громко высказывать свое недовольство. «Это недопустимо. Мы внесли изменения в список доверенных лиц, чтобы не допускать подобных случаев», — сказала Тихановская.
  • Мы же можем рассказать вам, как готовятся к выборам Микашевичи — родина Тихановской, которая помнит ее девчонкой. «Светка наша победит — от забалдеет наш подъезд. Будем все потом в правительстве сидеть», — смеются соседки ее родителей. А если серьезно, то в этом городе, как и других городах страны, настроение разные.


  • А более 1000 выпускников Лицея БГУ написали открытое обращение за честные выборы. «События последних месяцев окончательно убедили нас в том, что от нас, от гражданского общества, в этой жизни зависит гораздо больше, чем мы привыкли думать. Порознь мы просто люди, а вместе — народ Беларуси». Призывают всех присоединяться к гласности.
  • Тем временем инициатива «Честные люди» предложила ЦИК разрешить установку камер на избирательных участках за счет белорусов. Ну, раз просто так наблюдать из-за эпидситуации нельзя… Как думаете, согласятся?
  • Очередной скандал с подписями за выдвижение в члены избиркомов — и очередные заявления в милицию. Давайте расскажем.
  • Последние несколько недель белорусы довольно часто говорят, что в местах массового скопления людей перестает или по крайней мере начинает хуже работать мобильный интернет. Мы спросили у операторов, с чем может быть связана такая проблема и что в таком случае делать.
  • Кстати, а вам приходили странные сообщения о записи разговоров и «мониторинге соцсетей»? Разбирались, что это вообще такое.

ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

  • Александр Лукашенко заявил, что переболел коронавирусной инфекцией (а помимо него — еще почти 67,5 тыс. белорусов, вот свежая статистика). Причем перенес заболевание «на ногах», бессимптомно (рассказать, как это?). О том, когда именно президент болел, пока ничего неизвестно. Тем не менее в последний месяц он был очень активен и посещал мероприятия не только в Беларуси, при этом ни он, ни его окружение не носили масок. В Кремле — а ведь 30 июня Лукашенко встречался с Путиным — об этом, говорят, не знали. Мы посмотрели, какие еще были поездки и встречи.


  • Об этом Лукашенко, кстати, рассказал, когда посещал войсковую часть 3214 внутренних войск МВД, которая базируется в Уручье в Минске. Там он рассказал, что видел кадры одной из уличных акций в Минске — и уверен, что «никому не позволено пинать ногами правоохранителей». «А то мы скоро допрыгаемся, будем нянчиться, как в детском саду, — сказал президент, обращаясь к командиру ОМОНа. — Ты понимаешь, о чем я?» Для него сразу и устроили показательный разгон «акции протеста» — можете и вы посмотреть. Ну и заодно покажем вам новое общежитие для ОМОНа и спецназа.
  • А еще мы поговорили с белорусами, которых устраивают их пенсии, узнали, как они живут и на что тратят свои 400 с небольшим рублей. «Люди с такими зарплатами детей растят, учат, и ничего. А на пенсии уже не нужно человеку столько денег, как когда он работает».
  • Тем временем курс биткоина впервые за год поднялся выше 11 тыс. долларов. Уже продавать? Объясняем, почему так произошло и что будет дальше.
  • Вы когда-нибудь задумывались, сколько бензина может позволить себе белорус на свою зарплату? Мы вот тут подсчитали — и сравнили с другими странами.
  • А что происходит в суде по хоккейным договорнякам? Там вчера прокурор запросил наказание для спортсменов — вот какое.
  • В Гомеле же продолжают судить 18-летнего сына гомельских журналистов независимых изданий БелаПАН и «КП в Беларуси». Парня обвиняют в мелком хулиганстве: якобы молодой человек приставал к прохожим и размахивал руками — за что и был задержан. Там, конечно, такое на этих заседаниях творится

ИНТЕРЕСНОЕ

  • Знаете, кто такие сестры Груздевы? Дамы, которые прежде не вызывали столь сильного интереса своим творчеством, недавно громко заявили о себе, написав несколько неожиданных и острополитических постов, а заодно отсняв такие же влоги. Ок, страна узнала об их существовании, но вот кто они — до сих пор большинству неизвестно. Певицы? Ведущие на ТВ и корпоративах? Косплей на раннюю Собчак? Кое-что разузнали.


  • Еще мы поговорили с людьми, которые чудом выжили, когда падали с очень большой высоты. Правда ли, что боль приходит далеко не сразу после падения? Какие травмы они получили и сколько времени ушло на восстановление? Что успевает увидеть человек за те секунды, пока летит вниз с 4-го этажа или десятиметрового обрыва вместе с мотоциклом? Обязательно посмотрите это видео — и берегите себя.
  • А знаете, что в страну пришла американская компания-«единорог» Lyft? Это агрегатор такси — и давайте-ка расскажем о нем подробнее.

Все новости вторника, 28 июля

Кстати. Вы что больше любите — вишню или черешню? Многие считают, что вишня гораздо полезнее: в ней и сладости поменьше, и витаминов, наверное, побольше… Но так ли это? Давайте разберемся — и вкусной вам жизни в этот пасмурный день.

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Теги: Новости, Гомель
 
 
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Доброе утро! Сегодня погода обещает быть не самой приятной, так давайте надеяться, что хоть в остальном все будет хорошо. Тем временем до выборов осталось 11 дней.
 
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