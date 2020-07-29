Коронавирус Лукашенко, показательный разгон, родина Тихановской и сестры Груздевы - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Сегодня погода обещает быть не самой приятной , так давайте надеяться, что хоть в остальном все будет хорошо. Ну, а пока — наш утренний традиционный обзор главных новостей и самых интересных текстов вчерашнего дня. Тем временем до выборов осталось 11 дней…





О ВЫБОРАХ





Кстати, мы сходили на встречу с доверенным лицом Лукашенко в Могилеве (совсем не такую массовую, кстати) — и немного удивились. Ему, говорил, «рассказали, как формируются новостные блоки, которые вы видите в интернете». «Появляется статья, предположим, на TUT.BY. И буквально через 5 минут уже лайков под статьей восемьсот. А тех, кто не согласен, с этой статьей — два или три. Это все компьютерные технологии. Из Санкт-Петербурга фирма этим делом кирует специальная». О как! Там, кстати, вообще было много интересного . Решили, кстати, послушать других доверенных лиц этого кандидата — не переключайтесь.

в Могилеве (совсем не такую массовую, кстати) — и немного удивились. Ему, говорил, «рассказали, как формируются новостные блоки, которые вы видите в интернете». «Появляется статья, предположим, на TUT.BY. И буквально через 5 минут уже лайков под статьей восемьсот. А тех, кто не согласен, с этой статьей — два или три. Это все компьютерные технологии. Из Санкт-Петербурга фирма этим делом кирует специальная». О как! . Решили, кстати, послушать других доверенных лиц этого кандидата — не переключайтесь. Светлане Тихановской вчера пришлось извиняться за выступление в Гродно своего доверенного лица. Мужчина там начал эмоционально говорить о сильной власти — и в пример привел Гитлера. Собравшимся выступление не понравилось, люди стали сразу же громко высказывать свое недовольство. « Это недопустимо . Мы внесли изменения в список доверенных лиц, чтобы не допускать подобных случаев», — сказала Тихановская.

за выступление в Гродно своего доверенного лица. Мужчина там начал эмоционально говорить о сильной власти — и в пример привел Гитлера. Собравшимся выступление не понравилось, люди стали сразу же громко высказывать свое недовольство. « . Мы внесли изменения в список доверенных лиц, чтобы не допускать подобных случаев», — сказала Тихановская. Мы же можем рассказать вам, как готовятся к выборам Микашевичи — родина Тихановской, которая помнит ее девчонкой. «Светка наша победит — от забалдеет наш подъезд. Будем все потом в правительстве сидеть», — смеются соседки ее родителей. А если серьезно, то в этом городе, как и других городах страны, настроение разные .





А более 1000 выпускников Лицея БГУ написали открытое обращение за честные выборы . «События последних месяцев окончательно убедили нас в том, что от нас, от гражданского общества, в этой жизни зависит гораздо больше, чем мы привыкли думать. Порознь мы просто люди, а вместе — народ Беларуси». Призывают всех присоединяться к гласности .

. «События последних месяцев окончательно убедили нас в том, что от нас, от гражданского общества, в этой жизни зависит гораздо больше, чем мы привыкли думать. Порознь мы просто люди, а вместе — народ Беларуси». . Тем временем инициатива «Честные люди» предложила ЦИК разрешить установку камер на избирательных участках за счет белорусов. Ну, раз просто так наблюдать из-за эпидситуации нельзя… Как думаете, согласятся?

на избирательных участках за счет белорусов. Ну, раз просто так наблюдать из-за эпидситуации нельзя… Как думаете, согласятся? Очередной скандал с подписями за выдвижение в члены избиркомов — и очередные заявления в милицию. Давайте расскажем .

за выдвижение в члены избиркомов — и очередные заявления в милицию. . Последние несколько недель белорусы довольно часто говорят, что в местах массового скопления людей перестает или по крайней мере начинает хуже работать мобильный интернет . Мы спросили у операторов, с чем может быть связана такая проблема и что в таком случае делать .

. Мы спросили у операторов, . Кстати, а вам приходили странные сообщения о записи разговоров и «мониторинге соцсетей»? Разбирались, что это вообще такое .

ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Александр Лукашенко заявил , что переболел коронавирусной инфекцией (а помимо него — еще почти 67,5 тыс. белорусов, вот свежая статистика ). Причем перенес заболевание «на ногах», бессимптомно ( рассказать, как это ?). О том, когда именно президент болел, пока ничего неизвестно. Тем не менее в последний месяц он был очень активен и посещал мероприятия не только в Беларуси, при этом ни он, ни его окружение не носили масок. В Кремле — а ведь 30 июня Лукашенко встречался с Путиным — об этом, говорят, не знали . Мы посмотрели, какие еще были поездки и встречи .





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Знаете, кто такие сестры Груздевы? Дамы, которые прежде не вызывали столь сильного интереса своим творчеством, недавно громко заявили о себе, написав несколько неожиданных и острополитических постов, а заодно отсняв такие же влоги. Ок, страна узнала об их существовании, но вот кто они — до сих пор большинству неизвестно. Певицы? Ведущие на ТВ и корпоративах? Косплей на раннюю Собчак? Кое-что разузнали .





Еще мы поговорили с людьми, которые чудом выжили , когда падали с очень большой высоты. Правда ли, что боль приходит далеко не сразу после падения? Какие травмы они получили и сколько времени ушло на восстановление? Что успевает увидеть человек за те секунды, пока летит вниз с 4-го этажа или десятиметрового обрыва вместе с мотоциклом? Обязательно посмотрите это видео — и берегите себя.

, когда падали с очень большой высоты. Правда ли, что боль приходит далеко не сразу после падения? Какие травмы они получили и сколько времени ушло на восстановление? Что успевает увидеть человек за те секунды, пока летит вниз с 4-го этажа или десятиметрового обрыва вместе с мотоциклом? — и берегите себя. А знаете, что в страну пришла американская компания-«единорог» Lyft? Это агрегатор такси — и давайте-ка расскажем о нем подробнее .

Все новости вторника, 28 июля

Кстати. Вы что больше любите — вишню или черешню? Многие считают, что вишня гораздо полезнее: в ней и сладости поменьше, и витаминов, наверное, побольше… Но так ли это? Давайте разберемся — и вкусной вам жизни в этот пасмурный день.

Ваша редакция